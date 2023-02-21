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39/2 trafik cezası nedir? 39/2 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

18.02.2023 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karayolları Trafik Kanunu’nda sürücülerin trafikte uyması gereken kurallar belirtilmiştir. Bu kurallar, trafik akışı içerisinde bulunan herkesin can ve mal güvenliğine zarar verebilecek olası tehlikelerin önüne geçilebilmesi açısından önem teşkil etmektedir. Trafik kurallarına trafikte bulunan ve trafiğe çıkacak herkesin uyması gerekir. Söz konusu kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulanmaktadır. Bu kurallardan birisi olan 39/2 trafik cezası maddesi ihlalin konusu nedir?

39/2 trafik cezası nedir? 39/2 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Söz konusu motorlu araç kullanımı olduğunda kişilerin öncelikle bir sürücü belgesi almaya hak kazanmaları gerekmektedir. Sürücü belgeleri araç türlerine göre sınıflandırılmıştır ve kişilerin araç tercihlerine göre bir sürücü belgesi tercih etmeleri gerekmektedir. Motorlu araç ehliyetine sahip sürücülerin söz konusu sınıflandırmanın içerisinde yer almayan bir aracı kullanmaları yasal değildir. Karayolları Trafik Kanunu'nun 39/2 maddesi de bu konuyla doğrudan ilgilidir.

39/2 trafik cezası nedir?

Motorlu araç kullanmak isteyen kişilerin öncelikle bir sürücü belgesi kursuna kayıt olması gerekmektedir. Taşıt kullanmak için sağlık problemi bulunmayan ve gerekli şartları sağladıktan sonra sınavlarda yeterli puanları alan kişiler sürücü belgesi almaya hak kazanmaktadırlar. Fakat her taşıt için farklı sürücü belgesi sınıflandırması vardır. Sürücü belgesi alacak kişilerin bu sınıflandırmaya dikkat etmeleri ve belgelerini aldıktan sonra bu sınıfın kapsadığı araçlar harici taşıtları kullanmaları yasal değildir. Karayolları Trafik Kanunu'nun 39/2 trafik cezası maddesi ihlalin konusu sürücü belgelerinin sınıfına göre sürmeye yetkili olmadıkları motorları araçların sürülmesi olarak belirlenmiştir. Bu maddeyi ihlal eden kişilere mevzuata göre cezai işlem uygulanmaktadır.

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39/2 trafik cezası kimlere uygulanır?

39/2 trafik cezası maddesi ihlalin konusu dâhilinde sürücü belgelerinin sınıfının kullanımına izin verdiği araçların haricinde taşıtları kullandığı tespit edilen tüm sürücülere idari para cezası ve ceza puanı uygulanmaktadır. Ek olarak söz konusu kişilerin araç sahibi olmadığı durumlarda, araç sahiplerine de tescil plakası üzerinden trafik idari para cezası uygulanmaktadır.

39/2 trafik cezası tutarı ne kadar?

Trafik cezası maddesini ihlal eden sürücülere uygulanan 39/2 trafik cezası tutarı 4.064 TL'dir ve 20 ceza puanı da uygulanır. Sürücülerin araç sahibi olmadığı durumlarda ise araç sahiplerine de aynı miktarda trafik idari para cezası uygulanmaktadır. Araç sahiplerine ceza puanı işlenmemektedir. Para cezasını 15 gün içerisinde ödeyecek olan kişilere %25 indirim uygulanır. İndirimli 39/2 trafik cezası tutarı 3.048 TL olarak düzenlenmektedir.


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