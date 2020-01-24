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39 eski emniyet personeline FETÖ'den gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 10:14 | Son Güncelleme

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY'nin emniyet mahrem yapılanması soruşturması kapsamında kamu görevinden çıkarılan ve emekli olan 50 eski emniyet personeli hakkında gözaltı kararı verildi, 39'u gözaltına alındı.

ANKARA, (DHA)- ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY'nin emniyet mahrem yapılanması soruşturması kapsamında kamu görevinden çıkarılan ve emekli olan 50 eski emniyet personeli hakkında gözaltı kararı verildi, 39'u gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün emniyet mahrem yapılanması ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında kamu görevinden çıkarılan ve emekli olan 50 eski emniyet personeli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara ile birlikte Konya, Gaziantep, Kayseri, Adıyaman, Adana, Trabzon, Yozgat ve Bursa'da düzenlenen operasyonlarda şüphelilerden 39'u gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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