39 farklı Nvidia RTX 2060

Nvidia’nın yeni RTX 20 serisine 2019’un ilk çeyreğinde yeni modeller eklenecek. Bu modeler arasında; geçtiğimiz gün haberini paylaştığımız RTX 2050 ve RTX 2060’ın yer alması bekleniyordu. Bugün ise bir sızıntı da Gigabyte cephesinden geldi.

Gigabyte, Avrasya Ekonomi Komisyonu’na (EEC) tam 39 farklı RTX 2060 ekran kartı modelini kaydettirmiş. Bu modeller arasında RTX 2060‘ın 6 GB DDR6 RAM‘li sürümü dikkat çekiyor. Ayrıca RXT 2060’ın 4 GB ve 3 GB RAM’li sürümlerinin de uygun fiyatlı olaması bekleniyor.

Gigabyte, Mini kasalar için de Mini ITX modelleri üretebilir. Ayrıca RTX 2060’ın overclock sürümleri de paylaşılan listede yer alıyor. Gigabyte’ın 39 farklı modeli kaydettirmesi, hepsini üreteceği almanına gelmiyor. Ancak 6 GB, 4 GB ve 3 GB sürümlerinden en az 2 veya 3 adet modelin 2019 yılında satışa sunulacağını düşünüyoruz.

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