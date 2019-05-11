39. Geleneksel Birlik Vakfı İftarı

"Adalet ve özgürlüğü dillerine dolayanlar, Mısır'da darbe mahkemelerinin kurduğu darağaçlarına seslerini dahi çıkarmıyor, tam aksine Avrupa Birliği mensubu ülkeler Sisi'nin davetine icabetle aynı masada oturup onunla geleceğe yönelik ne yapacaklarını konuşabiliyorlar. Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın vahşice öldürülmesinden Yeni Zelanda'daki menfur terör eylemine kadar tüm hadiselerde bu ikircikli tavır bir şekilde kendini ifşa etmektedir. Cemal Kaşıkçı olayıyla alakalı olarak Suudi Arabistan'ın göndermiş olduğu görevlilere karşı hala bir ses, tavır yok. Bize söyledikleri 'Gereken yapılacaktır, hiç endişe etmeyin.' Bu benim sorunum değil, senin sorunun. Suudi Arabistan olarak böyle bir katliamı, gönderdiğin 15 kişi, daha sonra sayıyı 22'ye çıkardın, bunlar yapıyor, bunlara yönelik en ufak bir eylemin olmuyor. Nerede adaletiniz? Yok."

Erdoğan, menfaatleriyle temel insani değerler arasında bir seçim yapma konusunda Batı ülkelerinin samimiyet testinden geçemediğini ve tercihlerini hep olduğu gibi ya dolara ya petrole yatırdığını belirterek, şöyle konuştu:

"İstanbul seçimleriyle ilgili Yüksek Seçim Kurulu kararından sonra yapılan açıklamaların da aynı bakış açısının ürünü olduğunu görüyoruz. Burada mesele ne sandıktır ne milli iradedir ne de Türkiye'nin demokrasi mücadelesine destek vermektir. Avusturya'da cumhurbaşkanlığı seçimi 2 yıl sonra iptal edilebiliyor. Hiç ses duydunuz mu, 'Nasıl böyle bir şey olabilir' diye herhangi bir serzeniş duydunuz mu? Bakın, 2 yıl sonra cumhurbaşkanlığı seçimi iptal edilebiliyor. Bizde ise sadece müracaat edişimiz bile Batı'yı rahatsız ediyor. Bu, bizim milli iradenin hakkını arama mücadelesidir. Bu, bize gönül verenlerin hakkını arama mücadelesidir. Biz de hakkımızı arama mücadelesini verdik, YSK onlar da sağolsun haklı kararımızı teyit ettiler.

Yüksek Seçim Kurulu kararı üzerinden ülkemizi hedef alanların gayesi, milletimizin 17 yıllık kazanımlarını dinamitlemek, Türk demokrasisinin altını oymaktır. 31 Mart Seçimlerinde yaşanan örgütlü usulsüzlükleri, daha net bir ifadeyle sandıktaki yolsuzlukları görmezden gelmelerinin sebebi budur. Çünkü samimi olan hakikati tahrif edemez, onu okumaya, anlamaya çalışır. Prensipli davranan, önce objektif bir şekilde ortaya konulan delilleri, atılan adımın hukuki olup olmadığını tespite çalışır. Bunlar ülkemize baktıklarında gerçeği değil, sadece ön yargılarını görüyorlar. Zihinlerindeki eski Türkiye ile gerçek Türkiye arasındaki farkı bir türlü kabul etmek istemiyorlar. Ülkemizin son 17 yılda yaşadığı büyük değişimi görmeye yanaşmıyorlar. Karşılarında artık hazır olda bekleyen bir Türkiye olmadığını, bu ülkeye emir ve talimat veremeyeceklerini bir türlü idrak edemiyorlar. Ancak onlar kabullense de kabullenmese de Türkiye, bağımsız, egemen, demokratik ve hukukun üstünlüğüne inanan bir ülkedir."