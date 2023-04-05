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39 gün kala son seçim anketi! Memleket Partisi'nin oy oranı dikkat çekti, AK Parti-CHP arasında 15 puanlık fark

05.04.2023 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçimlere 39 gün kala son seçim anketi yayımlandı. ASAL Araştırma Şirketi tarafından hazırlanan anket sonuçlarına göre AK Parti ile CHP arasındaki 15 puanlık fark gündem olurken, Muharrem İnce'nin genel başkanlığını yaptığı Memleket Partisi'nin oy oranı da dikkat çekti. İşte 14 Mayıs seçimleri öncesi partilerin son oy oranları...

39 gün kala son seçim anketi! Memleket Partisi'nin oy oranı dikkat çekti, AK Parti-CHP arasında 15 puanlık fark

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine doğru yaklaşırken, anket şirketleri de çalışmalarına hız verdi. Seçimlere 39 gün kala son seçim anketi yayımlandı. Asal Araştırma Şirketi tarafından yapılan seçim anketinde katılımcılara "Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu.

26 ilde 25 Mart-2 Nisan 2023 tarihlerinde yapılan anket çalışmasına 2 bin 147 kişi katıldı. Telefon üzerinden yapılan anket sonucunda ortaya çıkan sonuçlar dikkat çekti.

Yapılan anket çalışmasında AK Parti birinci parti olurken, Muharrem İnce liderliğindeki Memleket Partisi'nin 6. sırada yer aldığı görüldü.

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AK PARTİ İLE CHP ARASINDA 15 PUANLIK FARK

Anket sonuçlarına göre AK Parti'nin oy oranı yüzde 38,8 olurken, CHP yüzde 23,1; HDP yüzde 10,3; İYİ Parti yüzde 8,8 ve MHP yüzde 7,4 oy oranıyla ankette yer aldı.

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MEMLEKET PARTİSİ'NİN OY ORANI DİKKAT ÇEKTİ

Muharrem İnce liderliğindeki Memleket Partisi'nin yükselişi dikkat çekerken, oy oranı yüzde 4,2 olarak yer aldı.

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