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39 gün yoğun bakımda tedavi gördü, uyanınca ‘kıymalı yumurta’ istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2020 12:38 | Son Güncelleme

Koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan ve 39 gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren bir hasta, 39 gün sonra gözlerini açtı. Hastanın, gözlerini açar açmaz ilk isteği ‘kıymalı yumurta’ oldu.

İstanbul’dan gelen misafirini ağırladıktan sonra Kovid-19 hastalığına yakalanan ve günlerce bu hastalığa yakalandığının farkında olmadan yaşamını sürdüren Uğur Kara (43), ateş ve öksürük şikayetiyle SBÜ Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. Yapılan tahlil ve tetkikler neticesinde koronavirüs teşhisi konulan Uğur Kara, tedavi altına alındı. Kara, iki günlük normal bakımın ardından durumu ağırlaşınca makinelere bağlandı. Kara, 39 gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi. Doktorların yoğun çabasıyla tedavi gören Kara, 39 gün sonra gözlerini açtı. Gözünü açar açmaz ilk isteği ‘kıymalı yumurta’ olan Kara’nın bu isteği yerine getirildi.

"DOKTORLARIM BENİ KIRMADAN KIYMALI YUMURTA HAZIRLATTIRIP GETİRDİLER"

Doktorlar ve fizyoterapistler eşliğinde tedavisi devam eden Uğur Kara, hastalık ve tedavi sürecini anlattı. Bir hafta sonu arkadaşlarıyla pikniğe gittiğini söyleyen Kara, “Sonra hafta sonu ateş ve vücut kırgınlığıyla hastaneye başvurdum. Orada tahliller aldılar” dedi. Test sonuçlarının pozitif çıktığını ve hastaneye gittiğini ifade eden Kara, “O süreçte iki gün normal yattım. İki gün sonra yoğun bakıma aldılar. Yoğun bakımda belli şeyleri hatırlamıyorum. Sonra 39 gün yoğun bakımda kalmışım. Büyük bir mücadeleyle yoğun bakımdan çıkmışım. Çıktığımda ilk istediğim şey, kıymalı yumurta olmuş. Doktorlarım beni kırmadan kıymalı yumurta hazırlattırıp getirdiler, büyük bir keyifle yedim” dedi. Kara, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Doktorlarım çok çok ilgilendiler. Onların verdiği mücadeleyle, benim de verdiğim mücadeleyle büyük bir tehlike atlatmış olduk. Allah’ım bugüne şükür, şu anda iyiyim. Tekrar tedavilere başladım. Şu anda tedavi görüyorum. İnşallah iyi bir şekilde ayağa kalkacağım.”

"DİKKAT EDİN, NE OLURSA OLSUN ÖNLEMİNİZİ ALIN"

Vatandaşlara da seslenen Kara, korona virüsün görünmeyen bir hastalık olduğunu kaydederek, “Bugün birisi grip olur, ‘grip’ dersiniz, yanına yaklaşmazsınız ama bu görünmeyen bir hastalık. Dikkat edin, ne olursa olsun önleminizi alın” dedi. Kara, “Maskesiz dışarı çıkmayın, mesafeleri koruyun. Bunlara çok dikkat edin” ifadelerini kullandı.

“Güzel bir şekilde tedavisi sonlandı ve serviste takibi devam ediyor”
Uğur Kara’nın tedavi sürecine ilişkin bilgiler veren Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım doktorlarından Klinik ve İdari Sorumlu Uzm. Dr. Aysun Kurtay, Uğur Kara’nın 39 gün yoğun bakımda kaldığını ve bu 39 günün 25 günündeyse solunum cihazına bağlı yaşadığını söyledi.
Uzm. Dr. Kurtay, “39 gün yoğun bakımda geçti. 42 yaşında girdi, yoğun bakımda doğum gününü kutladık, 43 yaş oldu. Aralıklı uyanmalarında bir şekilde söylediğimiz şeyleri, uyum sağlıyor ve yapıyordu. Uğur’un en büyük iyileşme göstermesi şuydu: Cihazdan ayrıldı, ‘kıymalı yumurta istiyorum’ dedi. Dedik ki ‘İyileşme periyodunda düzlüğe ulaştı.’ Çok şükür, güzel bir şekilde tedavisi sonlandı ve serviste takibi devam ediyor” şeklinde konuştu.

(İHA)

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