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39. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 18:31 | Son Güncelleme

Artvin'de 39'uncusu düzenlenen festival kapsamında boğa güreşleri yapıldı

ARTVİN (AA) - Artvin'de, bu yıl 39'uncusu düzenlenen "Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali" kapsamındaki boğa güreşleri başladı.

Artvin Boğa Güreşlerini Yaşatma Yaylalarını Koruma Derneği tarafından yörede 200 yılı aşkın geçmişe sahip boğa güreşleri geleneğini yaşatmak amacıyla düzenlenen güreşler, bin 200 rakımlı Kafkasör Yaylası'nda gerçekleştiriliyor.

Festival kapsamında düzenlenen boğa güreşlerinin ilk gününde "deste", "ayak", "küçük orta" ve "süperbaş" kategorilerinde 41 boğa, arenada kıyasıya mücadele etti.

Deste kategorisinde son iki yılın şampiyonu olan Levent Yavuz'a ait "Sarı", ayak kategorisinde Emre Aksakal'a ait "Aslan", küçük orta kategorisinde Köksal İbrahim Öztürk’e ait "Kılıçaslan", süperbaş kategorisinde ise İsmail Soytürk'e ait "Bozbey" isimli boğalar birinci oldu.

Deste ve süperbaş kategorilerindeki şampiyon boğaların sahipleri 8 bin lira ile ödüllendirilirken, ayak kategorisinde şampiyon boğanın sahibine 10 bin, küçük ortak kategorisindeki şampiyon boğanın sahibine de 12 bin lira verildi.

Yarışlar esnasında boğa sahiplerinin arenada güreşen boğalarının etrafında taraftarlarla horon oynaması da renkli görüntüler oluşturdu.

Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, ödül töreninde yaptığı konuşmada, 27 Haziran'da başlayan festival coşkusunun boğa güreşleriyle finale çıktığını belirterek "Boğalarına senelerce hizmet ettikten sonra burada güreştiren boğa sahiplerimize canıgönülden teşekkür ediyorum. Burada bir geleneği sürdürüyoruz. Bundaki en büyük pay boğa sahiplerimizin. Şampiyon boğa sahiplerimizi tebrik ediyorum." dedi.

Festival, "büyük orta", "başaltı" ve "baş" kategorilerinde yarın yapılacak boğa güreşleriyle sona erecek.

Güreşlerde toplam 92 bin lira para ödülü dağıtılacak.

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Anahtar Kelimeler:
Artvin Boğa güreşleri Kafkasör

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