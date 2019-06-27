39. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali başladı

ARTVİN (AA) - Artvin'de, bu yıl 39'uncusu düzenlenen "Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali" için kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Artvin Belediyesinin organizasyonunda bin 200 rakımlı Kafkasör Yaylası'nda yapılan festivalin açılışı, Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin'in çelenk sunmasıyla başladı.

Çok sayıda kişinin katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonun açılışında konuşan Elçin, 200 yılı aşkın maziye sahip boğa güreşleri geleneğini yaşatmak amacıyla festivali düzenlediklerini belirtti.

Festival kapsamında bu yıl bazı ilkleri de hayata geçirdiklerine işaret eden Elçin, şöyle devam etti:

"Tüm şehir olarak Kafkasör'ü dünya markası yapmak için elimizden geleni yapacağız. Bu festivalin bugüne kadar yapılmasında emeği olan eski valilerimiz, eski belediye başkanlarımız ve diğer ilgililere belediye başkanı olarak teşekkür ediyorum. Festivalimizde ilk defa Türkiye Kulüpler Arası Halk Oyunları Şampiyonası yapılıyor. Bu kapsamda bin kişiyi ilimizde ağırlıyoruz. Kafkasör'ün tanınırlığını artırmak için ücretsiz halk konserlerimiz olacak. Yine ilk defa dezavantajlı vatandaşlarımız için özel tribün yaptık.”