39 nerenin kodu? +39 hangi ülkenin telefon kodu?

Telefon kodlarının bilinmesi arama esnasında karışıklığın giderilmesi yönünden büyük önem taşımaktadır. Kargaşa yaşanmaması için her ülkeye özel bir telefon kodu belirlenmiştir. 39 sayısı da bir ülkeye verilmiş olan telefon kodlarından biridir. Uluslararası arama yaparken bu kodların başına “00” rakamları konulmaktadır. Bununla birlikte bu çift sıfır sayısı olmadan yalnızca artı işareti konularak da arama yapılabilmektedir.

39 nerenin kodu?

Farklı ülkelerde yaşayan insanların birbirlerini arayabilmeleri için ülke kodlarını bilmesi gerekmektedir. Ülke kodu öğrenildiğinde arama başarılı bir şekilde gerçekleşmekte ve iletişim daha sağlıklı kurulabilmektedir. Her ülkeye özgü bir telefon kodu bulunduğu için hangi ülkeye arama yapılacaksa o ülkenin kodunun tuşlanmasına dikkat edilmelidir. 39 da bu ülke kodları arasında yer almaktadır. 39 telefon kodu, İtalya ülkesine arama yapacakların kullanması gereken bir koddur. Bu ülkeden gelen aramaların başında da yine 39 rakamı bulunur. Uluslararası telefon görüşmelerinde bu kodlar doğrudan iletişim kurulmasını sağlar.

+39 hangi ülkenin telefon kodu?

Ülkeler arası telefon görüşmelerinde bazı telefon kodları 3 sayıdan oluşurken, kimisi ise 2 sayıdan meydana gelebilir. 39 rakamı iki sayıdan meydana gelen bir telefon kodu olarak karşımıza çıkar. İtalya ülkesinin telefon kodu olarak bilinen bu rakam, +39 şeklinde de kullanılabilir. Güney Avrupa ülkesi olarak anılan İtalya’nın başkenti Roma’dır. Roma şehri bünyesinde barındırdığı tarihi yapılarla öne çıkmaktadır. Her sene çok sayıda kişi bu ülkeye gezi niyetiyle yolculuk yapmaktadır. Bu yüzden bu ülkede yaşayan ya da tatil amaçlı giden birine ulaşmak için 39 telefon kodunu kullanmak gerekir.