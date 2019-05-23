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39 suçtan aranıyordu, Nevşehir'de yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 21:53 | Son Güncelleme

39 suçtan aranıyordu, Nevşehir'de yakalandı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde polis, 39 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.M. yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğüne bir araç plakası bildirilerek sürücüsü Ö.M'nin firari olduğu iletildi.

39 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş 17 yıl hapis ve 54 bin 600 lira ceza bulunan 43 yaşındaki firari Ö.M'nin kullandığı aracın MOBESE kayıtlarından Hacıbektaş ilçesine giriş yaptığını tespit eden polis, aracı ilçe merkezindeki bir otoparkta park halinde buldu.

Araç yakınında tedbir alan polis, Ö.M'yi araca bindiği sırada yakaladı.

Adliyeye sevk edilen Ö.M. işlemlerinin ardından Nevşehir E-Tipi Kapalı Cezaevine götürüldü.

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Hacıbektaş Nevşehir Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tutuklama

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