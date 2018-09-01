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39 yaşında dördüncü üniversitesini okuyacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 11:25 | Son Güncelleme

Liseyi bitirdiği 1997'den bu yana hemen her yıl üniversite sınavlarına giren Metehan Türk, 39 yaşında 4. üniversitesini okuyacak - Metehan Türk: - "2,5 yaşında bir kızım var. Onunla da ileride okumak istiyorum"

İSTANBUL (AA) - Lise öğrenimini bitirdiği 1997'den bu yana hemen her yıl üniversite sınavlarına giren Metehan Türk, 4. kez üniversiteye yerleştirilmeye hak kazandı.

PTT'de memur olarak görev yapan Metehan Türk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sivas Suşehri Lisesi'nde eğitimini tamamladıktan sonra ilk yıl üniversiteye yerleşemediğini, sonraki yıl ise Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nü kazandığını kaydetti.

Bölümünden memnun olmadığı için üniversiteyi 7 yılda tamamlayabildiğini aktaran Türk, şunları aktardı:

"Üniversiteye girdikten sonra da sınavlara girmeye devam ettim. Yüksek puanlar aldım. Bölümümden memnun değildim. İçimde okumak istediğim başka bölümler vardı. 2010 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü'nü kazandım, tam burslu olarak. 4 sene orada okudum ancak bitiremedim. Sonraki yıl Yeni Yüzyıl Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü'nü tam burslu olarak kazandım. Halen orada 4. sınıf öğrencisiyim. Bu yıl yeniden şansımı denemek istedim. Girdim, güzel bir puan aldım. 2 milyon kişinin içinde 18 bine girdim. Şu anda İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nü kazandım. Bundan sonraki hayatımda eğitimci olmak istiyorum. 2,5 yaşında Ayşegül isimli bir kızım var. Onunla da ileride beraber okumak istiyorum."

Ders çalışmadan, hazırlık yapmadan sınavlara girdiğini aktaran Türk, "Oturup bir deneme bile çözmedim. 2 kez girdiğim KPSS sonucuna göre devlet memuru olmaya hak kazandım." ifadelerini kullandı.

Kitap okumanın ve gezilerin çok faydasını gördüğünü, bugüne değin 14 kez televizyon bilgi yarışmasına katıldığını dile getiren Türk, bunun da sınavlardaki başarısında etkili olduğuna inandığını söyledi.

İlkokul öğretmeni Güler Çakıcı'yı da unutamadığını, kendisine okulu ve okumayı sevdirdiğini dile getiren Türk, "Bize olan şefkati, sevgisini hiçbir zaman unutamam." diye konuştu.

Gençlere gelecek için iyi bir plan yapmaları gerektiğini öneren Türk, "Sonradan pişman olacağınız bölümü okumayın" dedi.

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