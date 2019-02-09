39 yaşındaki babadan öz kızına cinsel istismar! 'Geceleri yanıma gelip...'

İzmir'in Konak ilçesi Gürçeşme semtinde yaşayan, 3 kız babası olan T.A. hakkında en büyük çocuğu olan G.A.'ya cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla dava açıldı. 36 yıldan 44 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenen T.A.'nın İzmir Adliyesi 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanmasına ikinci duruşma ile devam edildi. Duruşmaya, ilk celsede verdiği ifadesinde eşinin kendisinden boşanmak istediği için kızını kullanarak iftira attığını söyleyip suçlamaları kabul etmeyen, "Böyle bir şeyi kızıma yapmam mümkün mü?" diyen tutuksuz sanık T.A. katılmadı. Eşinden boşanmak için dava açan Zuhal A. ile kızı G.A. ve avukatları ise hazır bulundu.

GENÇ KIZ HER ŞEYİ ANLATTI

G.A. ise verdiği ifadede, babasının 4 yıl önce kendisine cinsel istismarda bulunmaya başladığını öne sürerek, o günden sonra her hafta bu durumu sürdürdüğünü söyledi. G.A., babasının geceleri odasına gelip kendisini taciz ettiğini, bir gece annesinin görüp sorduğunu, bir şey aradığını söyleyip geçiştirdiğini anlattı.

Babasının bir şey yapıp yapmadığını annesinin kendisine defalarca sormasına rağmen korktuğu için anlatamadığını belirtti.