39 yaşındaki Ebru Polat'tan ayna karşısında sütyensiz 'günaydın' pozu!

Güzel şarkıcı Ebru Polat yaz konserlerini sürdürmeye devam ederken bir yandan da Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla mest etmeye devam ediyor. Son olarak sabahın erken saatlerinde ayna karşısında sütyensiz 'günaydın' pozu veren güzel şarkıcı takipçilerini adeta büyüledi.

TRANSPARAN BİKİNİ ÜSTÜYLE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Geçtiğimiz gün Instagram hesabından siyah transparan bikinisiyle pozlarını sergileyen Ebru Polat olay yaratmıştı.

Muhteşem fiziğiyle dikkat çeken Ebru Polat'ın cesur bikinisiyle pozuna takipçileri beğeni ve yorum yağdırmıştı.

POZUYLA OLAY YARATTI

Son olarak güzel şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabının hikayeler bölümünden yaptığı paylaşımla yürek hoplattı.

İç çamaşırsız bir şekilde ayna karşısında 'günaydın' pozu veren ünlü şarkı fiziğiyle adeta nefes kesti.

İşte güzel şarkıcının beğeni rekoru kıran bazı pozları;

Günün fırsatları için acele edin! İndirimlisi varken daha fazla ödemeyin! (03.08.2022)

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