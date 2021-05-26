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39 yaşındaki model Stephanie Dubois AstraZeneca aşısı olduktan sonra hayatını kaybetti

26.05.2021 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz model Stephanie Dubois'in AstraZeneca aşısı olduktan günler sonra hayatını kaybetmesi, İngiltere'de üretilen ve ağırlıklı olarak bu ülkede kullanılan Covid-19 aşısını yeniden tartışmaya açtı. 39 yaşındaki modelin şüpheli ölümünün Avrupa İlaç Ajansı tarafından soruşturulacağı açıklandı.

İngiltere, AstraZeneca aşısı olduktan sonra hayatını kaybeden 39 yaşındaki modeli konuşuyor. Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde yaşayan 39 yaşındaki İngiliz model Stephanie Dubois, AstraZeneca aşısı olduktan günler sonra hayatını kaybetti.

Bu haber kısa sürede 'ölüm nedeni aşı mı' tartışmalarını beraberinde getirdi. Dubois, Astrazeneca aşısının ilk dozunu 6 Mayıs'ta olmuş ve yaptığı paylaşımda 'Kendimi korkunç hissediyorum. Benim için pizza ve yatak zamanı' ifadelerine yer vermişti.
Dubois, bu paylaşımdan bir hafta sonra solunum problemleri nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Dubois'in koronavirüs aşısı olduktan sonra damarlarında kan dolaşımını engelleyen pıhtılaşma oluşmaya başladı.
İngiliz model o dönem yaptığı paylaşımda ise şu ifadelere yer verdi; 'Ailem beni test için hastaneye götürdü.
Testim negatif çıktı. Muhtemelen, geçen hafta yaptırdığım Kovid-19 aşısının yan etkilerini yaşıyorum'
Hastaneye kaldırıldıktan 5 gün sonra durumu kötüleşen Dubois, 19 Mayıs'ta komaya girdi ve hayatını kaybetti.
İngiliz modelin şüpheli ölümünün Avrupa İlaç Ajansı tarafından soruşturulacağı açıklandı.
Son olarak Avustralya'da AstraZeneca aşısı yaptıran 18 yaşındaki Ellie Peacock adlı hemşirenin kanında pıhtılaşma meydana gelmişti.
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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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