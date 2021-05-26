39 yaşındaki model Stephanie Dubois AstraZeneca aşısı olduktan sonra hayatını kaybetti

Bu haber kısa sürede 'ölüm nedeni aşı mı' tartışmalarını beraberinde getirdi. Dubois, Astrazeneca aşısının ilk dozunu 6 Mayıs'ta olmuş ve yaptığı paylaşımda 'Kendimi korkunç hissediyorum. Benim için pizza ve yatak zamanı' ifadelerine yer vermişti.