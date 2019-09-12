39 Yıl Sonra 12 Eylül Dilekçeleri

12 Eylül askeri darbesinin üzerinden 39 yıl geçmesine rağmen izleri hala silinmedi. Diyarbakır Askeri Cezaevi de, darbeden sonraki dönemde işkencelerle gündeme geldi. O dönem yaşananlar mahkumların yakınlarının yetkililere yazdığı dilekçelere yansıdı. O dilekçeler 12 Eylül’den 39 yıl sonra ortaya çıktı.

1980’li yıllarda işkence iddialarıyla dünya gündemine gelen Diyarbakır Askeri Cezaevi, birçok kitaba, filme, şarkıya konu oldu. Cezaevine ününü veren ise işkence iddialarıydı. The Times tarafından 'dünyanın en kötü üne sahip 10 cezaevi' arasında gösterilen cezaevinde, 12 Eylül döneminde pek çok Kürt siyasetçi ve aydın yattı.

Aylarca yakınlarıyla görüşemeyen, yakınlarının işkence gördüğünü duyan mahkum yakınları da yetkililere dilekçeler yazarak, seslerini duyurmaya çalıştı. Devletin arşivlerine bulunan o dilekçelere VOA Türkçe ulaştı. İşte o dilekçelerden bazıları:

Başbakanlığa hitaben yazılan dilekçelerden biri Rahime Şahin isimli kadına ait. Oğlu Mahmut Şahin için yazan anne Şahin, mahkumlara baskı ve işkence yapıldığını belirterek yardım istiyor.