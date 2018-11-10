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39 yıl sonra bir ilk! İran futbolunda 'kadın devrimi'

DÜNYA HABERLERİ  | 10.11.2018 21:18 | Son Güncelleme

İran futbolunda 39 yıl sonra bir ilk yaşandı. 500 civarındaki kadın taraftar, Tahran Azadi (Özgürlük) Stadı'nda oynanan Asya Şampiyonlar Ligi final rövanş maçında yerini aldı.

39 yıl sonra bir ilk! İran futbolunda 'kadın devrimi'

İran’da 39 yıl sonra kadın taraftarların maçlara girişine izin verildi. Başkent Tahran’daki Özgürlük Stadı’nda, ülkenin en fazla taraftarı olan Persepolis, Asya Şampiyonlar Ligi finali rövanş maçında Japonya’nın Kashima Antlers takımını konuk etti.

KADIN TARAFTARLAR TARİHE GEÇTİ

Mustafa Denizli’nin daha önce iki kez çalıştırdığı Persepolis’in maçı için 80 bin taraftar tribünlerdeki yerini aldı. Taraftarlar arasında 500’e yakın da kadın sporsever vardı. İlk maçta rakibine 2-0 yenilen Persepolis’i desteklemek için gelen kadın taraftarlar, tarihe geçti.

Zira, 1979 İran Devrimi’nden bu yana kadınlar erkek turnuvalarına giremiyordu. Kadın sporseverler ayrıca, 1981’den bu yana da İran Ligi maçlarına alınmıyordu.

Sosyal medya hesaplarında statlardaki kadın taraftarların, futbolcuların yakınları ile kadın futbol takım oyuncuları olduğu iddia edilirken; ISNA Haber Ajansı kadınlara 850 kişilik kontenjan ayrıldığı kaydedildi. Daha önce Azadi Stadı’nda oynanan uluslararası maçlarda, konuk ülke takım taraftarları alınmıştı. Parlamento üyesi Fatemeh Zolqadr, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği’nin (FIFA) isteği üzerine üst düzey maçlara kadın taraftarların girişine izin verildiğini açıklamıştı. Bu arada karşılaşma 0-0 sona erdi ve Asya Şampiyonlar Ligi’ni Japonya’nın Kashima Antlers takımı kazandı.

(NTV)

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Anahtar Kelimeler:
İRAN kadın futbol kadın taraftar

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
İran yanlıştan dönüp doğru yola gitmeye başlarken biz de bu yanlışlığa adım adım götürülüyoruz neyse ki başta Fenerbahçeliler direniyor... yoksa şimdiye çoktan iran olmuştuk... Bugün anıtkbir yerine istanbulda olsaydı zat anmalar daha güzel olurdu...
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