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392 lira ceza yiyen genç: 3 bin lira cezadan iyidir

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2020 16:10 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında polisten kaçmak isteyen 3 gence ihlalden dolayı 392’şer lira cezai işlem uygulandı.

392 lira ceza yiyen genç: 3 bin lira cezadan iyidir

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Kıbrıs Meydanı’nda yaşandı. Otomobilden inip ara sokaklara gitmek isteyen 2 kişi polis ekiplerince durdurulmak istendi.

Polisin ikazı sonrası gençlerden biri kaçmak istedi ancak geri dönerek polise teslim oldu. Kimlik kontrolü yapılan A.K. M.A.G ve B.Y isimli şahıslara sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 392’şer lira cezai işlem uygulandı.

Ceza yememek için kaçmaya çalıştığını ancak geri geldiğini söyleyen A. K., “Arkadaşımın ustasının yanına gidiyorduk para alacaktık. İnşaatta çalışıyoruz kimliğim yoktu ondan dolayı korktum. Ceza yememek için kaçmak istedik ancak geri geldik yine de 392 lira cezayı yedik” dedi.

Polis gencin kaçtığı bölgede arama yaparken kaçmaya çalışıp geri dönen A.K, “Bir daha dışarı çıkmayalım 392 lira ceza yedik, 3 bin lira yemekten iyidir” ifadesini kullandı.

Cezaları yazılan gençler geldikleri otomobille bölgeden ayrıldı.

(DHA)

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