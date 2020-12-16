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3D fotoğraflara hazır olun: Google Fotoğraflar 'Sinematik Fotoğraflar' özelliği kazandı!

16.12.2020 10:15 | Son Güncelleme:
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3D fotoğraflara hazır olun: Google Fotoğraflar 'Sinematik Fotoğraflar' özelliği kazandı!

Google, Google Fotoğraflar uygulaması için Sinematik Fotoğraflar olarak adlandırılan özelliğini paylaştı. Google'ın blog yazısıyla duyurduğu özellik, 2 boyutlu fotoğrafların 3 boyutlu olarak görülmesine imkan tanıyor.

Google Fotoğraflar, yakın zamanda ücretsiz ve sınırsız depolamayı sonlandırıyor haberleriyle gündeme gelse de birçok kişi tarafından sıklıkla kullanılmaya devam ediyor. Google'ın henüz kapatmadığı ve yoluna devam eden hizmetlerinden biri olan Google Fotoğraflar, yeni bir özelliğe daha kavuştu. Bu özellik; İki boyutlu fotoğrafları bir anda üç boyutlu fotoğraflara çevirebilen Sinematik Fotoğraflar özelliği.

SİNEMATİK FOTOĞRAFLAR ÖZELLİĞİ NE İŞE YARIYOR?

Sinematik Fotoğraflar özelliği, Google'ın paylaştığı blog yazısıyla ortaya çıktı. Yazıya göre Google Fotoğraflar, Sinematik Fotoğraflar özelliği ile fotoğraftaki objeleri ayrı katmanlarda değerlendirecek ve üç boyutlu bir fotoğraf algısı yaratacak. Böylece fotoğraf, derinlik bilgisi kazanacak. Uygulama, Sinematik Fotoğrafları otomatik olarak oluşturacak. İstenildiğinde ise farklı kişilerle bu anlar paylaşılabilecek.

Google Fotoğraflar ücretsiz ve sınırsız depolamayı sonlandırıyor!Google Fotoğraflar ücretsiz ve sınırsız depolamayı sonlandırıyor!

GOOGLE FOTOĞRAFLAR'A GELEN DİĞER BİR ÖZELLİK: ANILAR

Google, Sinematik Fotoğraflar özelliği için makine öğrenimini kullandığını söylüyor. Anlaşılan o ki fotoğrafların derinliğini ölçme konusunda Google'ın yapay zekasının nimetlerinden yararlanılıyor. Google Sinematik Fotoğraflar özelliğinin yanında kişi için önemli olan anıların, en sevilen aktivitelerin bulunduğu Anılar özelliğini de duyurmuş durumda.

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