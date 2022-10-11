3D secure nedir? 3D secure ile ödeme yapmak istiyorum ne demek?

Günümüzde internet siteleri aracılığı ile alışveriş yapan kullanıcı sayıları hızla artmaktadır. Bu sebeple kişiler, internet üzerinden yaptıkları alışverişler ve ödemeler için ekstra bir güvenlik protokolüne ihtiyaç duymaktadır. 3D Secure de bu amaçlar doğrultusunda geliştirilmiş bir güvenlik protokolüdür.

Kişilerin mevcut kredi kartları ya da banka kartları ile en güvenli şekilde alışveriş yapmaları 3D Secure protokolü sayesinde mümkün olur. Kaybolan ya da çalınan kredi kartlarının ya da banka kartlarının güvenliği de 3D secure protokolünün işlevi kapsamındadır.

3D Secure nedir?

3D Secure, üç boyutlu bir tür güvenlik protokolüdür. İnternet üzerinden yapılan alışverişlerin üç farklı tarafını oluşturan internet sitesi sahibi olan işletme, banka ve kart sahibi arasındaki bilgi akışını sağlar. 3D adını da bu üç farklı taraf arasındaki bilgi akışını sağlıyor oluşundan alır. Anahtarlar, kodlar ve özel şifrelerle güvenli bir alışveriş ortamı oluşturmakla görevlidir.

3D Secure ile ödeme ne demektir?

Herhangi bir internet sitesinden kredi kartı ile alışveriş yapmak isteyen kullanıcı tercihine göre bu işlemi 3D secure güvenlik protokolü kullanarak yapabilir. Bunun için kart bilgilerinin girilmesi gerektiği ekrandan sonra açılan 3D Secure ekranında işlem yapılmalıdır.

Açılan 3D Secure ekranında kart sahibinin mobil telefonuna kısa mesaj yolu ile banka tarafından bir kez kullanılmak üzere bir şifre gönderilir. Bu şifre tek kullanımlıktır ve belirli bir süre için geçerlidir. Başka herhangi bir kişiye gönderilemez. Kartın, kart sahibinin bilgisi ya da isteği dışında kullanılması bu sayede asla mümkün olamaz.

Kısa mesaj yoluyla girilen şifre, ekrandaki ödeme penceresindeki ilgili kısma yazılır. Kart sahibi bu sayede kimliğini doğrular ve yaptığı alışveriş için gerekli son onayı vermiş olur.

3D Secure ile ödemek istiyorum ne demektir?

Bir kullanıcı internet üzerinden alışveriş yaparken kredi ya da banka kartının bilgilerini korumak isteyebilir. Güvenli bir alışveriş yapmak için tercih edebileceği yollar arasında 3D Secure protokolü bulunur. Bu protokol ile ödeme yapmak için alıştığı bankanın kendisine sunduğu imkan dahilinde internet sitesine ödeme yaparken 3D Secure ile ödemek istiyorum seçeneğini işaretlemesi yeterli olacaktır.

3D Secure nasıl açılır?

3D Secure güvenlik protokolü aracılığı ile alışveriş yapabilmek için kullanıcının sahip olduğu karta ait banka ile iletişime geçilmelidir. Bankaya başvuru yaparak 3D Secure kaydı yapılır. Ardından banka kullanıcısına 3D secure şifresi verecektir. Bu şekilde 3D secure açma işlemi tamamlanmış olur.

Mağazalar ve firmalar için de kullanılan mevcut sanal posun bulunduğu bankaya başvuru yapılır. Sanal posun 3D Secure ile kullanılmak istendiği durumlarda bu talep bankaya iletilmelidir. 3D Secure aktifleştirme işlemi banka tarafından yapılır.

3D secure kapatma işlemi yapabilmek için ise yine bankaya başvuru yapmak gereklidir. Bankaya direkt olarak gitme gereği olmadan çağrı merkezi aracılığı ile bu başvuruyu yapmak ve 3D secureyi kapatmak mümkün olur.

3D secure doğrulama hatası neden olur?

Kullanım sırasında 3D secure hatası alındığı durumlar olabilir. Böyle bir durum ile karşılaşıldığında vakit geçmeden banka ile iletişim sağlanmalıdır. 3D özelliği banka tarafından aktif edilir ve sorun giderilir. Sonrasında tüm alışverişlerde 3D secure protokolü sorunsuz olarak kullanılabilecektir.



