3nm işlemci mimarisinde sorunlar yaşanıyor

Şu an itibarıyla, Apple zaten TSMC’nin 3nm işlem sözleşmelerinin büyük bir kısmına sahip. Bu, Apple’ın TSMC'nin 3nm işlemci üretimi için ilk müşteri grubu arasında olacağı anlamına geliyor. 3nm'ye olan varış süresinde gecikme olursa, 5nm yongalar piyasada daha fazla zaman geçirecektir. Aynı zamanda, Intel’in en gelişmiş işlemcisinin şu anda 10nm olduğu düşünüldüğünde, bu Intel’in süreçlerini yakalama fırsatı da sağlıyor. Ancak 2022‘de üretime başlamak için hala yeterli zaman var.

TSMC ve Samsung'un 3nm üretim sürecinin seri üretimi 2022‘de gerçekleşecek olsa da TSMC’nin bu konuda liderliği almasını bekliyoruz. Tayvanlı üretici altı aya kadar daha önde olabilir.

Buna ek olarak, TSMC Başkanı Liu Deyin, daha önce TSMC’nin bu yılki gelirinin rekor seviyelerde yükselmeye devam ederek TMSC'nin 3nm sürecine öncülük ettiğini ve Nanke’deki kümülatif yatırımının 2 trilyon NT doları aşacağını belirtti. Buna karşılık, Samsung 3nm sürecinde TSMC’yi yakalamak için 116 milyar ABD doları yatırım yapmaya hazırlanıyor.