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3nm işlemci mimarisinde sorunlar yaşanıyor

05.01.2021 10:17 | Son Güncelleme:
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3nm işlemci mimarisinde sorunlar yaşanıyor

TSMC ve Samsung 3nm işlem teknolojisinin gelişim sürecini ertelemek zorunda kalacak. TSMC’nin planına göre, 3nm bu yıl sertifikasyon ve deneme üretimini tamamlayacak. Ancak 2022’de seri üretime geçilecek.

Şu an itibarıyla, Apple zaten TSMC’nin 3nm işlem sözleşmelerinin büyük bir kısmına sahip. Bu, Apple’ın TSMC'nin 3nm işlemci üretimi için ilk müşteri grubu arasında olacağı anlamına geliyor. 3nm'ye olan varış süresinde gecikme olursa, 5nm yongalar piyasada daha fazla zaman geçirecektir. Aynı zamanda, Intel’in en gelişmiş işlemcisinin şu anda 10nm olduğu düşünüldüğünde, bu Intel’in süreçlerini yakalama fırsatı da sağlıyor. Ancak 2022‘de üretime başlamak için hala yeterli zaman var.

TSMC ve Samsung'un 3nm üretim sürecinin seri üretimi 2022‘de gerçekleşecek olsa da TSMC’nin bu konuda liderliği almasını bekliyoruz. Tayvanlı üretici altı aya kadar daha önde olabilir.

Buna ek olarak, TSMC Başkanı Liu Deyin, daha önce TSMC’nin bu yılki gelirinin rekor seviyelerde yükselmeye devam ederek TMSC'nin 3nm sürecine öncülük ettiğini ve Nanke’deki kümülatif yatırımının 2 trilyon NT doları aşacağını belirtti. Buna karşılık, Samsung 3nm sürecinde TSMC’yi yakalamak için 116 milyar ABD doları yatırım yapmaya hazırlanıyor.

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Tayvanlı yonga üreticisi TSMC şu anda ABD Arizona’da yeni bir yonga fabrikası üzerinde çalışıyor. TSMC’nin programına göre inşaat önümüzdeki yıl başlayacak. Yonga üreticisi ayrıca bu fabrikanın işletilmesi için ilgili personeli göndermeye ve işe almaya hazırlanıyor. TSMC Başkanı Liu Deyin ile yapılan yakın tarihli bir röportaja bakılırsa, TSMC’nin ABD’ye personel göndereceği ve işe alacağı açıktı. Liu Deyin röportajda Arizona fabrikasının faaliyete geçmesine yardımcı olmak için 300‘den fazla çalışanı oraya göndereceklerini söyledi. Ayrıca şirket, uzun yıllar iş tecrübesine sahip 300 mezun ve mühendis daha işe alacak.

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