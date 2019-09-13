HABER

3onedata, iki yönetilebilir anahtar modelini piyasaya süreceğini duyurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 14:20 | Son Güncelleme

Profesyonel endüstriyel iletişim ekipmanları ve çözüm sağlayıcısı 3onedata, endüstriyel seviyede iki yönetilebilir anahtarı piyasaya süreceğini duyurdu.Profesyonel endüstriyel iletişim ekipmanları ve çözüm sağlayıcısı 3onedata, 5 adet 100M Ethernet portlu IES2005 ve 8 adet 100M Ethernet portlu IES2008 olmak üzere endüstriyel seviyede iki yönetilebilir anahtarı piyasaya süreceğini duyurdu.

3onedata, iki yönetilebilir anahtar modelini piyasaya süreceğini duyurdu

Profesyonel endüstriyel iletişim ekipmanları ve çözüm sağlayıcısı 3onedata, endüstriyel seviyede iki yönetilebilir anahtarı piyasaya süreceğini duyurdu.

Profesyonel endüstriyel iletişim ekipmanları ve çözüm sağlayıcısı 3onedata, 5 adet 100M Ethernet portlu IES2005 ve 8 adet 100M Ethernet portlu IES2008 olmak üzere endüstriyel seviyede iki yönetilebilir anahtarı piyasaya süreceğini duyurdu. Yapılan bilgilendirmede, tam yönetimli anahtarların, otomasyon sisteminin bütününe kurulumu oldukça pahalı olabildiği, pek çok müşterinin, uygulamalarında bu yönetim özelliklerini gerektirmediğini belirttiği aktarıldı. Bu nedenle şirketin, temel yönetim özellikleri sergileyen iki model geliştirdiği kaydedildi.

Ürünler hakkında şu bilgiler verildi:
’’Endüstriyel alanlarda ağ kararlılığı ve kolay yönetilebilirlik sağlamak amacıyla IES2005 ve IES2008’de döngü algılama, yayın fırtınası önleme, akış kontrolü ve VLAN işlevleri mevcuttur. Döngü algılama, veri aktarım güvenilirliği sağlarken yayın fırtınası önleme özelliği ise cihazların veri aktarımını fırtına girişimine karşı koruyarak ağ kurma cihazlarının bant genişliği kullanımını geliştirmektedir. Akış kontrol işlevi ise veri paketi kaybını önleyerek veri aktarım bütünlüğü ve güvenliği sağlamaktadır. VLAN işlevi, ağ yönetimini esnekleştirmektedir. Zorlu endüstriyel ortamlara daha iyi uyum sağlamak amacıyla IES2005 ve IES2008, ürünleri tuz püskürtme korozyonuna karşı korumak için tuz püskürtmeye dayanıklı vida kullanmakta ve müşterilerin işletme ve bakım masrafını azaltmaktadır’’.

Tıp tarihine geçecek operasyon! Bağırsaktan cinsel organ yapıldı Tıp tarihine geçecek operasyon! Bağırsaktan cinsel organ yapıldı
SoloTürk'ten Sinop'ta nefes kesen provaSoloTürk'ten Sinop'ta nefes kesen prova
Antalya'dan Hindistan'a charter uçuşlar başlayacakAntalya'dan Hindistan'a charter uçuşlar başlayacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Otizmli doktorun hikayesini anlatan Mucize Doktor, sosyal medyayı salladı

Otizmli doktorun hikayesini anlatan Mucize Doktor, sosyal medyayı salladı

Diyarbakır'daki terör saldırısı sonrası flaş gözaltılar

Diyarbakır'daki terör saldırısı sonrası flaş gözaltılar

Bazı turizm merkezleriyle ilgili önemli gelişme!

Bazı turizm merkezleriyle ilgili önemli gelişme!

Suriye sınırında hareketlilik! Teröristler böyle görüntülendi

Suriye sınırında hareketlilik! Teröristler böyle görüntülendi

Hamile kadına dehşeti yaşatan magandaların baklavacı dükkanları kapanmaya başladı

Hamile kadına dehşeti yaşatan magandaların baklavacı dükkanları kapanmaya başladı

TEM'deki kazanın görüntüleri ortaya çıktı

TEM'deki kazanın görüntüleri ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

İçişleri Bakanlığından 'hız limiti' açıklaması

İçişleri Bakanlığından 'hız limiti' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! TEM bağlantı yolunda zincirleme kaza

İstanbul'da trafiği kilitleyen zincirleme kaza!

Diyarbakır'da 7 sivilin şehit olduğu terör saldırısının detayları ortaya çıktı

Diyarbakır'daki hain saldırının detaylar ortaya çıktı

Rasim Ozan Kütahyalı'ya hapis cezası!

Rasim Ozan Kütahyalı'ya hapis cezası!

HDP Diyarbakır Kulp'taki terör saldırısını kınadı!

HDP'den hain saldırı sonrası açıklama!

Terör örgütünün gençlik yapılanmasına üyelermiş! Son anda engellendi

Terör örgütü üyelerinin hain planı böyle bozuldu

Ailelerin Diyarbakır'da HDP önündeki oturma eylemi sürüyor

Ailelerin HDP önündeki oturma eylemi sürüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.