HABER

“3T Arası Hayat” projesi öğrencilerle aileleri buluşturuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 12:15 | Son Güncelleme

Ağrı'da, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen "3T Arası Hayat" projesi kapsamında okullarda öğrenim gören öğrenciler, okul dışındaki zamanlarında telefon, tablet ve televizyondan bir süre uzak durarak birlikte oyun oynayıp müzik dinledikleri aileleri ve arkadaşlarıyla zaman geçiriyor - İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin: - "Projeyle eğitimin kilit unsurlarından olan öğrenci ve velilerimizin aile içi dayanışma noktasında bütünlük oluşturması ve bu bütünlüğün öğrencinin akademik başarısına yansıması hedeflenmiştir"

Ağrı'da yürütülen ve öğrencilerin okul dışında teknolojiye bir süre ara vererek aileleri ve arkadaşları ile zaman geçirmesini sağlamayı amaçlayan “3T Arası Hayat” projesi uygulanmaya başladı.

Kentte, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce il genelinde başlatılan "3T Arası Hayat" projesi, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrencilerin teknolojiye ara verip aileleriyle kaliteli zaman geçirmelerini sağlıyor.

Aile içi iletişimi güçlendirip öğrenciler ile çocukların teknolojiyi dengeli kullanma alışkanlığını kazandırmasını amaçlayan projeyle çocukların teknoloji bağımlısı olmaması da hedefleniyor.

Proje kapsamında öğrenciler ve çocuklar telefon, tablet ve televizyondan bir süre uzak tutulup aileleri ya da arkadaşları ile kitap okuyor, oyun oynuyor ve müzik dinleyerek zaman geçiriyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ağrı'da hedefledikleri projeleri bir bir hayata geçirdiklerini anlatarak, "3T Arası Hayat" projesinin hem öğrenciler hem de ailelerden destek gördüğünü söyledi.

Projeyle öğrencilerin teknoloji bağımlısı olmaması ve teknolojiyi orantılı kullanmalarını sağlamanın amaçlandığını vurgulayan Tekin, şunları kaydetti:

"Projeyle eğitimin kilit unsurlarından olan öğrenci ve velilerimizin aile içi dayanışma noktasında bütünlük oluşturması ve bu bütünlüğün öğrencinin akademik başarısına yansıması hedeflenmiştir. Ailenin rol model olma konusundaki rolü yadsınamaz bir gerçektir. Öğrencisine zaman ayıran, onun varlığını hisseden bir ebeveyn hem kendisinin hem de öğrencisinin kişisel gelişimine katkıda bulunacaktır. İl genelindeki bu çalışma ile okul, aile ve öğrenci üçleminde farkındalık yaratmak istiyoruz."

PARTNER Bu besinleri asla aç karnına tüketmeyin! Bu besinleri asla aç karnına tüketmeyin!
MSB'de sabahın ilk ışıklarına kadar süren toplantıMSB'de sabahın ilk ışıklarına kadar süren toplantı
Çocuk boyundaki kabak, üreticisini şaşırttıÇocuk boyundaki kabak, üreticisini şaşırttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
3T Arası Hayat Ağrı öğrenci

En Çok Okunan Haberler

Barış Pınarı Harekatı'nda 6. gün

Barış Pınarı Harekatı'nda 6. gün

İlk karar hayata geçirildi

İlk karar hayata geçirildi

O Ses Türkiye'ye damga vuran yarışmacı! Jüri karıştı

O Ses Türkiye'ye damga vuran yarışmacı! Jüri karıştı

İlkay ve Emre Can'dan "Asker selamı" açıklaması

İlkay ve Emre Can'dan "Asker selamı" açıklaması

Trump'tan Avrupa'ya çağrı: Şimdi bunu yapmalılar

Trump'tan Avrupa'ya çağrı: Şimdi bunu yapmalılar

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Engelleyemeyiz

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Engelleyemeyiz

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Türkiye'nin nöbet noktasına ateş açıldı

Türkiye'nin nöbet noktasına ateş açıldı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ege'de korkutan deprem!

Ege'de korkutan deprem!

Polis olmak isteyenlere müjde! 7 bin aday alınacak

Polis olmak isteyenlere müjde! 7 bin aday alınacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Barış Pınarı Harekatı kapsamında Münbiç sınırına takviye güç gönderildi

Münbiç sınırına takviye güç gönderildi

MSB'de sabahın ilk ışıklarına kadar süren toplandı

Kritik toplantı! Hakan Fidan da katıldı

Ceylanpınar'a havan mermili saldırı

Ceylanpınar'a havan mermili saldırı

MSB Twitter'dan paylaştı! Teröristler ikmal yaparken böyle vuruldu

MSB paylaştı! Teröristler böyle vuruldu

Son dakika! Gri listedeki DHKP/C'li terörist Seval Yaprak yakalandı

Arananlar listesindeki Seval Yaprak yakalandı!

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.