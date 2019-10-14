“3T Arası Hayat” projesi öğrencilerle aileleri buluşturuyor

Ağrı'da yürütülen ve öğrencilerin okul dışında teknolojiye bir süre ara vererek aileleri ve arkadaşları ile zaman geçirmesini sağlamayı amaçlayan “3T Arası Hayat” projesi uygulanmaya başladı.

Kentte, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce il genelinde başlatılan "3T Arası Hayat" projesi, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrencilerin teknolojiye ara verip aileleriyle kaliteli zaman geçirmelerini sağlıyor.

Aile içi iletişimi güçlendirip öğrenciler ile çocukların teknolojiyi dengeli kullanma alışkanlığını kazandırmasını amaçlayan projeyle çocukların teknoloji bağımlısı olmaması da hedefleniyor.

Proje kapsamında öğrenciler ve çocuklar telefon, tablet ve televizyondan bir süre uzak tutulup aileleri ya da arkadaşları ile kitap okuyor, oyun oynuyor ve müzik dinleyerek zaman geçiriyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ağrı'da hedefledikleri projeleri bir bir hayata geçirdiklerini anlatarak, "3T Arası Hayat" projesinin hem öğrenciler hem de ailelerden destek gördüğünü söyledi.