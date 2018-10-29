"3'te 3 Tarih" 31 Ekim'de başlayacak

İSTANBUL (AA) - TRT 1 tarafından hazırlanılan "3'te 3 Tarih" adlı yarışma programı, 31 Ekim'de seyirciyle buluşacak.

Konuya ilişkin TRT'den yapılan açıklamaya göre, tarih temalı bilgi yarışması Engin Altan Düzyatan'ın sunumuyla çarşamba ve perşembe günleri izleyici karşısına çıkacak.

Bilgi yarışmasında, Türkiye tarihinin yanı sıra dünya tarihine de yer verilecek. Yarışmacılar, 15 adet dört seçenekli soruyu cevaplamak için yarışarak, 15 soruyu doğru yanıtlamayı başaran yarışmacı ödüllendirilecek.

Ayrıca yarışmacılar arka arkaya gelecek 3 soruyu cevaplarken ihtiyaç halinde Prof. Dr. Tufan Gündüz'e başvuru yapabilecek. Gündüz 3 farklı yöntemle cevap şıklarından ikisini eleme, doğru cevap ile ilgili ipucu verme ve soru değiştirme sistemi ile yarışmacılara yardımda bulunacak.

