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3'ü de yankesici, 3'ü de hamile, 3'ü de kardeş

YAŞAM HABERLERİ  | 08.01.2019 15:51 | Son Güncelleme

İstanbul?da lüks alışveriş merkezlerine dadanarak yankesicilik yapan 3 hamile kardeş suçüstü yakalandı.

- ŞÜPHELİLERİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ YANKESİCİLİK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA Haber-Kamera Ali AKSOYERİSTANBUL,(DHA) İstanbul?da lüks alışveriş merkezlerine dadanarak yankesicilik yapan 3 hamile kardeş suçüstü yakalandı. Bakırköy?de bulunan bir alışveriş merkezinde 8 Aralık günü Mısır uyruklu Fatma K. isimli turistin çantasını çaldırdığını ihbar etmesi üzerine Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Alışveriş merkezinin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler üç kadının x-ray cihazına konan çantayı bir anlık boşluktan istifade çalarak kayıplara karıştıkları görüldü. Polis önce kadınların kimliklerini belirledi. Çalışmalarını sıklaştıran ekipler şüphelileri takip etmeye başladı. Takip sırasında şüphelilerin Başakşehir?de bulunan lüks bir alışveriş merkezine gittiğini gören ekipler suçüstü yapmak için uygun anı bekledi. Şüpheliler alışveriş merkezinde bulunan bir mağazaya girerek giyinme kabinlerinde bulunan bir çantayı alarak uzaklaşmaya başladı. Bunu gören ekipler şüphelileri alışveriş merkezinin ortasında durdurdu. Gözaltına alınacaklarını fark eden şüphelilerden biri çaldıkları çanta içerisinde çıkan cep telefonunu bir başka vatandaşın poşetine atmaya çalıştıkları esnada gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. 3'Ü DE HAMİLE Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğinde yapılan işlemlerde şüphelilerden Asrın G.(32) ?nin 41, Asya T.(31)?nin 12, Hasret T.(21)?nin ise 23 benzer suçtan kayıtlarının olduğu ortaya çıktı. Gözaltındaki şüphelilerin hamileliklerini kullanarak kendilerini kamufle etmeye çalıştıkları öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler hakim karşısına çıkarılmak üzere Küçükçekmece Adliyesi?ne sevk edildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelilerin alışveriş merkezi girişinde bir turistin bıraktığı çantayı perdeleme yaparak çaldığı anlar yer alıyor. Mısırlı olduğu öğrenilen turist kadının x-rayden geçmesi için bıraktığı çantanın şüpheliler tarafından çalındığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Şüphelerin suçüstü yakalandığı son işlerinde ise yakalandıklarını anlayınca çaldıkları telefonu olayla ilgisi bulunmayan bir vatandaşın çantasına atmaya çalıştıkları görülüyor.

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