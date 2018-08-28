3'üncü Cumhurbaşkanı Bayar, Umurbey'de törenle anıldı

Hasan BOZBEY- Kemal ALTUNDAĞ/GEMLİK (Bursa), (DHA)- TÜRKİYE'nin 3'üncü Cumhurbaşkanı merhum Celal Bayar, ölümünün 32'nci yıl dönümünde, doğum yeri Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı Umurbey Mahallesi'ndeki anıt mezarı önünde düzenlenen törenle anıldı.

3'üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ı anma törenine, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Bursa Valiliği yetkilileri, Gemlik Kaymakamı Gürbüz Karakuş, askeri erkân, AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, siyasi parti temsilcileri, kurum ve daire müdürleri, emniyet ile jandarma personeli, aile fertleri ve vatandaşlar katıldı.

Törende, Celal Bayar'ın anıt mezarına Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı tarafından Cumhurbaşkanlığı çelengi konuldu, ardından 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Anma programı, anıt mezarın yanında bulunan Celal Bayar Müzesi'nin gezilmesiyle sona erdi.

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