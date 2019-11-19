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3’üncü İstanbul Karagöz Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 09:35 | Son Güncelleme

Bu yıl 3’üncüsü düzenlenen İstanbul Karagöz Festivali Ödülleri sahiplerini buldu.Beyoğlu Belediyesinin ev sahipliğinde Karagöz Derneği tarafından düzenlenen tören İstanbul Rumeli Üniversitesi Haliç Yerleşkesinde gerçekleştirildi.

Bu yıl 3’üncüsü düzenlenen İstanbul Karagöz Festivali Ödülleri sahiplerini buldu.
Beyoğlu Belediyesinin ev sahipliğinde Karagöz Derneği tarafından düzenlenen tören İstanbul Rumeli Üniversitesi Haliç Yerleşkesinde gerçekleştirildi. Hayalname konseri ile başlayan törene Beyoğlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İlişkiler Müdürü Yasir Ahıskalı, Karagöz Derneği Başkanı Enis Ergün ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ödül gecesinde “Karagöz Sanatına Destek Ödülü”, “Karagöz Sanatına Katkı Ödülleri”, “Yaşayan İnsan Hazinesi Tacettin Diker Özel Ödülü”, “Yaşayan İnsan Hazinesi Metin Özlen Özel Ödülü”, “Yaşayan İnsan Hazinesi Orhan Kurt Özel Ödülü” ve “Emek Ödülleri” verildi. Öte yandan törende Türkiye’nin ilk kadın Kargözcüsü Sibel Tomaç‘a ödülü verildi.

“Sanatın her rengini kültürün her ögesini desteklemek bizim temelimiz“
Ödül töreninde Beyoğlu Belediyesi adına Karagöz Sanatına destek ödülünü alan Beyoğlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İlişkiler Müdürü Yasir Ahıskalı, “Biz Beyoğlu Belediyesi olarak hem Beyoğlu’nun tarihsel dokusuna hem birikimine yaraşır kültür sanat işleri yapmaya çabalıyoruz. Sanatın her rengini kültürün her ögesini desteklemek bizim temelimizi oluşturuyor. Bu anlamda tüm eğitim ve kültür kurumlarımızla iş birliği içerisindeyiz. İnanıyoruz ki kısa bir süre içerisinde Beyoğlu geleneksel sanatlarda her konuda zengin bir içerik elde etmiş olacak. Hepinize teşekkürlerimi sunuyorum Beyoğlu Belediyesi olarak böyle bir etkinlikte ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyduğumuzu belirtmek isterim” dedi.

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