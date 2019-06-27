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3'üncü kat balkonundan düşen çocuk ağır yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2019 17:16 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, 5 katlı apartmanın 3'üncü katındaki evlerinin balkonundan beton zemine düşen D.S.

3'üncü kat balkonundan düşen çocuk ağır yaralı

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, 5 katlı apartmanın 3'üncü katındaki evlerinin balkonundan beton zemine düşen D.S. (5) adlı kız çocuğu, ağır yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde, Değirmendere Merkez Mahallesi Müfit Saner Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanda meydana geldi. Binanın 3'üncü katındaki evlerinin balkonunda, iddiaya göre, oyun oynayan D.S. adlı kız çocuğu, dengesini kaybedip, beton zemine çakıldı. Apartman sakinleri, çocuğun düştüğünü görüp, aileye ve 112 Acil Servis'e haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı olduğu belirlenen küçük kızı ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan müdahale sonrası D.S., Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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