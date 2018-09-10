3'üncü kat balkonundan düşen çocuk öldü

Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)- ÇORUM’da, 3'üncü kattaki evin balkonundan beton zemine düşen Suriye uyruklu Ruqaıya Abdulhameed Mahmood (3) adlı kız çocuğu, yaşamını yitirdi.

Olay, Çepni Mahallesi Demirciler Sokak'ta öğlen saatlerinde meydana geldi. Bir apartmanın 3'üncü katında oturan Suriyeli uyruklu ailenin kızı Ruqaıya Abdulhameed Mahmood, balkonda oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü. Ağır yaralanan küçük kız, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıdı. Kız çocuğu burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görgü tanığı Ahmet Adak, sokak üzerinde kamyona yükleme yaparken olayın yaşandığını belirterek, "Ben araca yükleme yapıyordum. Birden ses geldi. Dönüp baktığımda, çocuğun yerde yattığını gördüm. Önce kaldırımdan düştü sandım. Hemen yanına gidip, durumuna baktım. Sonra dükkandaki arkadaşlara haber verdik ve ambulans geldi" dedi.

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