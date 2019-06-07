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3'üncü kat balkonundan düşen genç kız, ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.06.2019 18:22 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, üçüncü kattaki balkondan beton zemine düşen Suriye uyruklu Sehed Hüseyin E.

3'üncü kat balkonundan düşen genç kız, ağır yaralandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),(DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, üçüncü kattaki balkondan beton zemine düşen Suriye uyruklu Sehed Hüseyin E. (19), ağır yaralandı.
Olay, İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde meydana geldi. 3 katlı binanın en üst katındaki dairede yaşayan Suriye uyruklu Sehed Hüseyin E. (19), ailesiyle birlikte balkona çıktığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü. Ailesi sağlık ekiplerine haber verirken, olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sehed Hüseyin E.'yi İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Genç kızın, hayatı tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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3'üncü kat balkonundan düşen genç kız, ağır yaralandı

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