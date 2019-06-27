HABER

3'üncü kat balkonundan düşen kadın ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2019 17:50 | Son Güncelleme

BURSA’nın Gemlik ilçesinde 3'üncü kat balkonundan düşen S.I.

Feyzi SARIKAYA/ GEMLİK (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Gemlik ilçesinde 3'üncü kat balkonundan düşen S.I. (37) ağır yakalandı. Olay sabah saatlerinde Küçük Kumla Mahallesi Abdullah Arslan Caddesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşayan S.I. isimli kadın, oturduğu apartmanın 3'üncü katındaki balkondan beton zemine düştü. Çevredekiler yerde hareketsiz yatan kadın için sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralı kadın ilk müdahalenin ardından Gemlik Devlet Hastanesi’ne götürüldü. S.I.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis olayın intihar mı yoksa kaza mı olduğunu araştırıyor.

Teletabiler'deki güneş bebeğin kim olduğu ortaya çıktı! Teletabiler'deki güneş bebeğin kim olduğu ortaya çıktı!
Eğitimde fenalaşan 2 uzman çavuştan 1'i yaşamını yitirdiEğitimde fenalaşan 2 uzman çavuştan 1'i yaşamını yitirdi
İzmit'te fuhuş operasyonu: 3 gözaltıİzmit'te fuhuş operasyonu: 3 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ülke şokta! Bir saldırı haberi daha

Ülke şokta! Bir saldırı haberi daha

Maaşını taşıyana 1000 TL promosyon!

Maaşını taşıyana 1000 TL promosyon!

Kimse beklemiyordu! Böyle duyurdular

Kimse beklemiyordu! Böyle duyurdular

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

16 yaşındaki genç kızın intiharının arkasından istismar çıktı

16 yaşındaki genç kızın intiharının arkasından istismar çıktı

Rejim güçleri İdlib'de TSK gözlem noktasının yakınını hedef aldı

Rejim güçleri İdlib'de TSK gözlem noktasının yakınını hedef aldı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Böyle baba olmaz olsun!

Böyle baba olmaz olsun!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İlginç isyan: 4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

Sultanbeyli'de 30 genç bıçaklarla birbirine saldırdı!

Ortalık savaş alanına döndü!

İstanbul'da kendisini dolandıran şahsı dedektif gibi iz sürerek yakaladı

İstanbul'da filmleri aratmayacak olay! Dedektif gibi iz sürdü

'Kedi' yüzünden arkadaşının boğazını kesmişti! "Alkollüydüm" dedi

Arkadaşının boğazını kesmişti! "Alkollüydüm" dedi

İzmir'de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

İzmir'de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

Kuşadası’nda 37 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası’nda 37 kaçak göçmen yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.