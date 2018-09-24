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3'üncü katın balkonundan kendisini bırakan genç kadın yoğun bakımda

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2018 14:40 | Son Güncelleme

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, 3'üncü kattaki evin balkon demirlerinden sarkan A.E., 2 kişinin çekmeye çalışmasına rağmen kendisini bıraktı.

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA) - HATAY'ın İskenderun ilçesinde, 3'üncü kattaki evin balkon demirlerinden sarkan A.E., 2 kişinin çekmeye çalışmasına rağmen kendisini bıraktı. Aşağıdakilerin balkonun altına açtığı yatağa düştükten sonra zemine sıçrayan genç kadın, ağır yaralandı. Yoğun bakımda tedaviye alınan A.E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. İlçeye bağlı Kurtuluş Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'ndeki apartmanın 3'üncü katında oturan A.E., balkon demirlerinden kendisini sarktı. Bu sırada balkona çıkan 2 kişi, A.E.'yi tutmaya çalıştı. Mahalle sakinleri ise A.E.'nin düşme ihtimaline karşı balkonun altına yatak açtı. Kollarından tutularak, balkona çekilmek istenen genç kadın, kendisini bıraktı. Yatağa düşen A.E., buradan zemine sıçrayıp, başından yaralandı. Bu anlar, çevredekiler tarafından cep telefonlarının kameralarıyla saniye saniye kaydedildi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından ağır yaralı A.E.'yi ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan A.E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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