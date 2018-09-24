HABER

3'üncü katın balkonundan kendisini bırakan genç kadın yoğun bakımda (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2018 18:20 | Son Güncelleme

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI İskenderun'da sarktığı balkon demirlerinden kurtarılmaya çalışılırken kendisini bırakan A.E.'nin düşme anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

3'üncü katın balkonundan kendisini bırakan genç kadın yoğun bakımda (2)

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
İskenderun'da sarktığı balkon demirlerinden kurtarılmaya çalışılırken kendisini bırakan A.E.'nin düşme anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde genç kadının ellerinden asılı halde beklerken, vatandaşların bir işyerinden yatak alıp düşebileceği noktaya bırakmaları dikkat çekti.

FOTOĞRAFLI

PARTNER80'li yıllarda gazeteden almıştı... Uçağı satışa çıkardı80'li yıllarda gazeteden almıştı... Uçağı satışa çıkardı
Parke taşlarının altında kalan işçi öldüParke taşlarının altında kalan işçi öldü
Hastanedeki darp, güvenlik kamerasına yansıdıHastanedeki darp, güvenlik kamerasına yansıdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İsmail Devrim'in haberini yapan gazeteci gözaltına alındı

İsmail Devrim'in haberini yapan gazeteci gözaltına alındı

İntihar eden İsmail Devrim'le ilgili yeni gelişme! Ses kaydı ortaya çıktı

İntihar eden İsmail Devrim'le ilgili yeni gelişme! Ses kaydı ortaya çıktı

Demet Akalın'dan takipçisine küfürlü tepki

Demet Akalın'dan takipçisine küfürlü tepki

Kamu işçilerine ilave ikramiye ödemeleri 7 Aralık'ta yapılacak

Kamu işçilerine ilave ikramiye ödemeleri 7 Aralık'ta yapılacak

Meteoroloji'den kar açıklaması

Meteoroloji'den kar açıklaması

CHP'li Öztürk Yılmaz, Dışişleri Komisyonu üyeliğinden istifa etti

CHP'li Öztürk Yılmaz, Dışişleri Komisyonu üyeliğinden istifa etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Almanya'dan tatil için Antalya'ya geldi... Ucuza altın almaya çalışırken dolandırıldı!

Almanya'dan tatil için Antalya'ya geldi... Ucuza altın almaya çalışırken dolandırıldı!

Yıllar sonra buldukları şaşkına uğrattı

Yıllar sonra buldukları şaşkına uğrattı

Sosyal medyayı ikiye bölen fotoğrafın sırrı yıllar sonra çözüldü!

Sosyal medyayı ikiye bölen fotoğrafın sırrı yıllar sonra çözüldü!

İmamların tepkisini çeken sosyal medya paylaşımı: Cenaze namazını kıldırmayın

İmamların tepkisini çeken sosyal medya paylaşımı: Cenaze namazını kıldırmayın

M.Ö. 6. yüzyıldan kalan bu mezarın içinden çıkan şaşırttı!

M.Ö. 6. yüzyıldan kalan bu mezarın içinden çıkan şaşırttı!

Taşla avladığı balığın içinden bakın ne çıktı

Taşla avladığı balığın içinden bakın ne çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.