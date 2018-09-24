3'üncü katın balkonundan kendisini bırakan genç kadın yoğun bakımda (2)

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
İskenderun'da sarktığı balkon demirlerinden kurtarılmaya çalışılırken kendisini bırakan A.E.'nin düşme anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde genç kadının ellerinden asılı halde beklerken, vatandaşların bir işyerinden yatak alıp düşebileceği noktaya bırakmaları dikkat çekti.
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