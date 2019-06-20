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3'üncü katın mutfak penceresinden düşen Batuhan yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.06.2019 12:00 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'da, Batuhan K.

3'üncü katın mutfak penceresinden düşen Batuhan yaralandı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA) - KÜTAHYA'da, Batuhan K. (17), ailesiyle oturduğu 3 katlı apartmanın en üst katındaki dairenin mutfak penceresinden düşerek, yaralandı.
Gaybiefendi Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanın en üst katında, ailesiyle oturan Batuhan K., saat 01.00 sıralarında, hava almak için mutfak penceresinden bakmaya başladı. Batuhan K., bilinmeyen nedenle, arka bahçeye bakan pencereden tahta paletlerin üzerine düşmesi sonucu yaralandı. Gürültü üzerine mutfağa gelip, açık pencereden dışarı bakan Batuhan'ın kız kardeşi, sağlık ekibine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Batuhan'ı sedyeye alıp, ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Batuhan K.'nin acil serviste tedaviye alındığı öğrenildi.
Öte yandan Batuhan K.'nin annesinin, Muğla'da kaza geçiren babasının yanına gittiği, evde kız kardeşiyle birlikte kaldığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

3'üncü katın mutfak penceresinden düşen Batuhan yaralandı3'üncü katın mutfak penceresinden düşen Batuhan yaralandı3'üncü katın mutfak penceresinden düşen Batuhan yaralandı3'üncü katın mutfak penceresinden düşen Batuhan yaralandı

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