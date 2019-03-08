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3'üncü katın penceresinden düşen Eymen ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2019 16:34 | Son Güncelleme

ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde, 3'üncü kattaki dairenin penceresinden dışarı bakarken dengesini kaybedip, beton zemine çakılan Utku Eymen G.

3'üncü katın penceresinden düşen Eymen ağır yaralandı

Yusuf ÇINAR/SUNGURLU (Çorum), (DHA) - ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde, 3'üncü kattaki dairenin penceresinden dışarı bakarken dengesini kaybedip, beton zemine çakılan Utku Eymen G. (3), ağır yaralandı.
Olay, saat 11.30 sıralarında, Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan sitedeki 8 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi. Evlerinin penceresinden dışarı bakan Utku Eymen G., dengesini kaybedip, beton zemine çakıldı. Utku Eymen'in düştüğünü görenler, hemen ailesine haber verdi. Korku içinde aşağı inen aile bireyleri, sağlık ekibine de haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ağır yaralanan çocuğu ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Utku Eymen, buradan da Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Utku Eymen G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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