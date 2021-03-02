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3’üncü kattan düşen adam hayatını kaybetti

02.03.2021 11:38 | Son Güncelleme:
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Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde 3’üncü kattaki evinin balkonundan düşerek ağır yaralanan 35 yaşındaki adam, hayatını kaybetti.Olay, dün akşam Adapazarı ilçesi Semerciler Mahallesi Çıracılar Caddesi’nde 3 katlı bir binada meydana geldi.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde 3’üncü kattaki evinin balkonundan düşerek ağır yaralanan 35 yaşındaki adam, hayatını kaybetti.
Olay, dün akşam Adapazarı ilçesi Semerciler Mahallesi Çıracılar Caddesi’nde 3 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakan Akdeniz (35), ikamet ettiği binanın 3’üncü katının balkonundan zemine düştü. Ses üzerine sokağa çıkan vatandaşlar genci yerde kanlar içinde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada acil müdahaleye alınan Akdeniz, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Gencin ailesi ise acı haberi alınca adeta yıkıldı. Olayın intihar mı yoksa kaza mı olduğu konusunda araştırma yapan savcı ve polis, olay yerinde ve dairede ayrıntılı inceleme yaptı. Akdeniz’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp morguna gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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