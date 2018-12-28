HABER

3'üncü kattan düşen işçinin vücudunda kırıklar var

YAŞAM HABERLERİ  | 28.12.2018 14:02 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, inşaatta olukların montajını yapan Ali Nane, 3'üncü kattan düştü.

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, inşaatta olukların montajını yapan Ali Nane, 3'üncü kattan düştü. Vücudunda kırıklar oluşan Nane, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Olay, sabah saatlerinde, Gölcük'e bağlı Merkez Mahallesi Amiral Sağlam Caddesi'nde meydana geldi. İnşatta olukların montajını yapan Ali Nane, dengesini kaybederek, 3'üncü kattan düştü. İş arkadaşlarının haber vermesi üzerine inşaat alanına 112 Acil Servis ekibi geldi. Nane, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda kırıklar oluşan Ali Nane, tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

PARTNERSevgilisini 'seks robotu'na dönüştürmek için...Sevgilisini 'seks robotu'na dönüştürmek için...
Evlerinde tarihi eserle yakalanan baba- oğula gözaltıEvlerinde tarihi eserle yakalanan baba- oğula gözaltı
Sahte kimlikle yakalandıSahte kimlikle yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Askeri tank palet fabrikası Katarlılara mı satılıyor?

Askeri tank palet fabrikası Katarlılara mı satılıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan elini öpmek isteyen öğrencilere bu yanıtı verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan elini öpmek isteyen öğrencilere bu yanıtı verdi

Ünlü şarkıcının yüzü tamamen değişti

Ünlü şarkıcının yüzü tamamen değişti

Türkiye'nin en eski firması konkordato istedi

Türkiye'nin en eski firması konkordato istedi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bu sabah yürürlüğe girdi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bu sabah yürürlüğe girdi

'Mehmet Özhaseki belediyede atamalara başladı'

'Mehmet Özhaseki belediyede atamalara başladı'

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Sosyal medyadan tanıştı, hayatının kabusunu yaşadı!

Sosyal medyadan tanıştı, hayatının kabusunu yaşadı!

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Kız çocuğu, alışveriş merkezinde tacizcisiyle karşılaşınca...

Kız çocuğu, alışveriş merkezinde tacizcisiyle karşılaşınca...

Söylentiyi duyan Nüfus Müdürlüğüne koştu!

Söylentiyi duyan Nüfus Müdürlüğüne koştu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yılbaşında en sık yapılan 8 hata!

Yılbaşında en sık yapılan 8 hata!

Türkiye'de UNESCO Dünya Kültür Mirası listesi'nde yer alan yerler

Her köşesi cennet! Türkiye 10 yılda ikiye katladı!

1986'da bulduğu heykel o ilçenin hayatını değiştirdi

1986'da bulduğu heykel o ilçenin hayatını değiştirdi

Çivisiz ahşap mescit beğeni topluyor

Bu binada her şey doğal! Yapımı Tam 3,5 ay sürdü

Genç kadın kendini astı! Olay ağlayan çocukları sayesinde ortaya çıktı

Korkunç olay ağlayan çocukları sayesinde ortaya çıktı

Ordu'da korkunç cinayet! Cesedini parçalara ayırıp...

Korkunç cinayet! Cesedini parçalara ayırıp...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.