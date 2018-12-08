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3'üncü kez alkollü yakalanan sürücüye 10 bin 311 lira ceza

YAŞAM HABERLERİ  | 08.12.2018 11:57 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de ters yönde araç kullanıp polisin dur ihtarına uymayan sürücü, kovalamacayla yakalandı.

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de ters yönde araç kullanıp polisin dur ihtarına uymayan sürücü, kovalamacayla yakalandı. Üçüncü kez alkollü araç kullandığı belirlenen sürücüye toplam 10 bin 311 lira ceza kesildi.
​Üniversite Caddesi'nde ters yönde seyreden aracı, polis ekipleri durdurmak istedi. Ancak ihtara uymayan sürücü yoluna devam etti. Kısa süreli kovalamacanın ardından durdurulan araçtaki sürücü yakalandı. Yapılan muayenesinde 2.75 promil alkolü olduğu belirlenen sürücünün daha önce de 2 kez alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu belirlendi.
İsmi açıklanmayan sürücüye '3'üncü kez alkollü araç kullanmak', 'trafikten çekili aracı karayolunda kullanmak', 'ters yönde seyretmek' ve 'polisin dur ihtarına uymamak' suçlarından toplam 10 bin 311 lira ceza kesildi ve otomobili de trafikten men edildi.

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