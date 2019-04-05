3'ÜNCÜ KÖPRÜNÜN KAPANMASIYLA OTOBÜS VE TIR'LAR FSM'DEN GEÇİYOR

Ali AKSOYER - İlkay DİKİCİ / İSTANBUL DHA

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na gerçekleştirilen taşınma operasyonu kapsamında Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve bazı yollar trafiğe kapatıldı. Kamyon ve TIR'lar Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne yönlendirildi.

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na gerçekleştirilen Büyük Taşınma Operasyonu kapsamında Yavuz Sultan Selim Köprüsü trafiğe kapatıldı. Kamyon ve TIR'ların geçişi FSM Köprüsü'nden sağlanıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Havadan ve yerden FSM köprüsü trafik akışı

