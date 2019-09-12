'3'üncü Tarım Orman Şurası'na 10 bin 400 kişi görüş bildirdi'

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, 3'üncü Tarım Orman Şurası ile ilgili, "Şu ana kadar 10 bin 400 vatandaşımız görüşünü bildirdi. Bunları inceliyoruz, sınıflandırıyoruz ve çalışma gruplarına gönderiyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Metin, 3'üncü Tarım Orman Şurası öncesi yapılan çalışmaları incelemek üzere Orman Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Genel müdürlükteki çalışma gruplarına katılan Metin, burada katılımcıların sorunlarını dinledi ve bilgilendirmeler yaptı. Şuraya ilişkin açıklamalarda bulunan Metin, ekim sonu kasım başında yapılması planlanan şuranın çalışmalarına başlandığını belirterek, "Katılımcılığı önemsiyoruz. Tüm Türkiye'de üniversitelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, özel sektörümüz, çiftçilerimiz, birliklerimiz ve vatandaşlarımızın katılımını arzuladığımız süreç başlattık. 17 Temmuz'daki tanıtım toplantısında 1158 katılımcıyla 21 çalışma grubu çalışmalarına başladı. Bugüne kadar çalışma gruplarımız yüzlerce toplantı yaptı, binlerce sayfa çıktılar oluştu. Süreç şöyle işleyecek; 3 aylık çalışma sürecinde yapılan çalışmalar komisyon raporlarına dönüşecek, bu komisyon raporları da yapacağımız şurada rapora dönüşecek ve Türkiye'yle paylaşılacak" diye konuştu.