3’üncü Uluslararası Çukurova Karikatür Festivali başladı

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA'da 3. Uluslararası Çukurova Karikatür Festivali başladı.

Orhan Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen açılış törenine sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Ünlü karikatürcü Latif Demirci, Ramize Erer’in yanı sıra yurt dışından ise Marilena Nardi, Luc Paul Descheemaecher, Kaku Ichikawa 3’üncü Çukurova Karikatür Festivali'nin konukları oldu. Festivale ayrıca birçok Adanalı karikatürist de katılım sağladı.

Festivalin açılış konuşmasını yapan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, kültür ve sanata sahip çıkmaya, festivaller düzenlemeye devam edeceklerini belirterek, "3’üncü Uluslararası Çukurova Karikatür Festivalini çok büyük emekler vererek hazırladık. Burası sinemaya, edebiyata ve daha birçok sanat dalına çınarlar kazandırmış bir coğrafya. Biz de bu coğrafyanın sanata sahip çıkması gerektiğinin bilincinde bu tür çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Çalışmalarımızın meyvesini çok müthiş bir kadro ve program oluşturarak sonuçlandırmayı başardık. Türkiye’nin ve dünyanın saygın ve usta karikatürcüleri bugün 3’üncü Uluslararası Çukurova Karikatür Festivali’nde buluştu" dedi. Çocukluğunda ünlü karikatür dergisi Gırgır’ın hayranı olduğu söyleyen Başkan Çetin, karikatür sanatının Türk edebiyatında varlığını bir ömür sürdüreceğini belirtti.

ETKİNLİKLER DEVAM EDECEK

Festival, çeşitli söyleşiler, atölye çalışmaları ve imza günü etkinlikleri ile 2 gün boyunca devam edecek. 24 Kasım'da ünlü karikatürist Latif Demirci hayranlarıyla buluşarak yeni çıkan kitabını imzalayacak.

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