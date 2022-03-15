SON DAKİKA! Türkiye sınırında 4.5 büyüklüğünde korkutan deprem! Ardahan'da hissedildi

Son dakika! Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Gürcistan'ta deprem meydana geldi. Korkutan deprem Ardahan’ın Posof ilçesinde hissedilirken depremin büyüklüğünün 4.5 olduğu kaydedildi. Deprem, saat 15.25'te meydana geldi.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi de depremin Ardahan'ın Posof ilçesi Erim yakınlarında gerçekleştiğini kaydetti. Deprem yerin 5 kilometre altında gerçekleşti.



