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  4. SON DAKİKA! Türkiye sınırında 4.5 büyüklüğünde korkutan deprem! Ardahan'da hissedildi

SON DAKİKA! Türkiye sınırında 4.5 büyüklüğünde korkutan deprem! Ardahan'da hissedildi

15.03.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Gürcistan'ta deprem meydana geldi. Korkutan deprem Ardahan’da da hissedilirken depremin büyüklüğünün 4.5 olduğu kaydedildi.

SON DAKİKA! Türkiye sınırında 4.5 büyüklüğünde korkutan deprem! Ardahan'da hissedildi

Son dakika! Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Gürcistan'ta deprem meydana geldi. Korkutan deprem Ardahan’ın Posof ilçesinde hissedilirken depremin büyüklüğünün 4.5 olduğu kaydedildi. Deprem, saat 15.25'te meydana geldi.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi de depremin Ardahan'ın Posof ilçesi Erim yakınlarında gerçekleştiğini kaydetti. Deprem yerin 5 kilometre altında gerçekleşti.


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Anahtar Kelimeler:
deprem Ardahan
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