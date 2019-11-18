HABER

4 adet hırsızlık olayın failleri yakalandı: 2 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 13:37 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Karasu ilçesinde 4 adet hırsızlık yapan 2 şahıs yakalanması sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ‘Suçla Sinerjik Mücadele’ projesi kapsamında Karasu ilçesinde meydana gelen 4 adet hırsızlık olayını araştırmaya başladı.

Sakarya’nın Karasu ilçesinde 4 adet hırsızlık yapan 2 şahıs yakalanması sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ‘Suçla Sinerjik Mücadele’ projesi kapsamında Karasu ilçesinde meydana gelen 4 adet hırsızlık olayını araştırmaya başladı. İnceleme yapan polis ekipleri, hırsızlık olayından 16 adet suç kaydı bulunan A.K. (18) ve 3 adet suç kaydı bulunan E.M.’yi (18) tespit etti. Şahıslar yapılan operasyon sonucu gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PARTNER 770 gram doğmuştu! İşte son hali 770 gram doğmuştu! İşte son hali
Mevlüt Cüşkün tutuklandı!Mevlüt Cüşkün tutuklandı!
Niğde’de 5 düzensiz göçmen yakalandıNiğde’de 5 düzensiz göçmen yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mucize Doktor'da şaşırtan hata! Yayından kaldırıldı

Mucize Doktor'da şaşırtan hata! Yayından kaldırıldı

Türkiye maçında dünya rekoru kırdı!

Türkiye maçında dünya rekoru kırdı!

10 binden fazla gösterici ABD Büyükelçiliğine yürüdü!

10 binden fazla gösterici ABD Büyükelçiliğine yürüdü!

İran'dan sonra şimdi de orası! Parlamento binasını kuşattılar!

İran'dan sonra şimdi de orası! Parlamento binasını kuşattılar!

Sokak ortasında bir anda soyundu!

Sokak ortasında bir anda soyundu!

Flaş sözler: ABD için tatsız haber

Flaş sözler: ABD için tatsız haber

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Milli Eğitim müfettişi otelde böyle bulundu! Acı haber

Milli Eğitim müfettişi otelde böyle bulundu! Acı haber

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

Saatlerce enkaz altındaydı ve yaralı olarak kurtarılmıştı! Acı haber geldi!

Saatlerce enkaz altındaydı ve yaralı olarak kurtarılmıştı! Acı haber geldi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Türkiye ve Rusya'dan, Fırat'ın doğusunda sekizinci ortak devriye

Son dakika! Türkiye ve Rusya'dan, Fırat'ın doğusunda sekizinci ortak devriye

Pendik'te 3 kişiyi öldürmüştü! Yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı

Katliama böyle gelmiş!

Çanakkale'de ahırda top mermisi bulundu

Çanakkale'de ahırda top mermisi bulundu

İstanbul'da yakalanan ‘turuncu’ listedeki El-Kaideli terörist tutuklandı

Mevlüt Cüşkün tutuklandı!

Altın seviciliği ve Dipsiz Göl

Altın seviciliği ve Dipsiz Göl

Devlet üniversitesinde okuyan öğrenciler daha mutlu

En mutlu öğrenciler o üniversitelerde

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.