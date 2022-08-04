Süper Loto çekilişi her hafta üç defa tamamlanıyor. Çekilişin geçmiş sonuçlarını kontrol etmek isterseniz, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/super-loto-sonuclari' adresinden erişim sağlayabilirsiniz. Peki 4 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu? Süper Loto kuralları neler? İşte detaylar...

SÜPER LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

4 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları belli olduğunda haberimiz güncellenecek.

SÜPER LOTO KURALLARI NELER?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

