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  4. 4 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu? Süper Loto kuralları neler?

4 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu? Süper Loto kuralları neler?

04.08.2022 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Loto çekiliş sonuçları, 4 Ağustos akşam saatlerinde araştırılmaya başlandı. Süper Loto çekilişi binlerce şans oyunu severin gündeminde yer alıyor. Peki 4 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu? Süper Loto kuralları neler? İşte detaylar...

4 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu? Süper Loto kuralları neler?

Süper Loto çekilişi her hafta üç defa tamamlanıyor. Çekilişin geçmiş sonuçlarını kontrol etmek isterseniz, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/super-loto-sonuclari' adresinden erişim sağlayabilirsiniz. Peki 4 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu? Süper Loto kuralları neler? İşte detaylar...

4 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu? Süper Loto kuralları neler?

SÜPER LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

4 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları belli olduğunda haberimiz güncellenecek.

SÜPER LOTO KURALLARI NELER?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

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Milli Piyango
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