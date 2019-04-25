‘4. Aile Forumu’ ile Kısa Film ve Fotoğraf Yarışması ödül töreni İstanbul’da yapılacak

Diyanet İşleri Başkanlığının düzenlediği 4. Aile Forumu, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın katılımıyla İstanbul’da başlıyor. Forumda ilk defa düzenlenen “Ailemde İyilik Var" temalı “Kısa Film ve Fotoğraf Yarışması" ödülleri de sahiplerini bulacak.

Diyanet İşleri Başkanlığının Aile Haftası münasebetiyle her yıl düzenlediği ‘Aile Forumu’ İstanbul’da başlıyor. Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanlığınca "İyilik Ekseninde Aile" temasıyla düzenlenen forum, İstanbul’daki Osmanlı Arşivleri Kongre Salonu’nda 26-27 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu yıl 4’üncüsü düzenlenen forumun açılış oturumuna Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş katılarak açış konuşması yapacak. ‘Ailede İyilik/Ma’ruf Kavramı’, ‘Psiko-Sosyal Açıdan Ailede İyilik’, ‘Ailede Çatışmayı Önleyecek İyilik Modelleri’ başlıklarında alan uzmanlarının ve farklı üniversitelerden akademisyenlerin bildiriler sunacağı forumda daha önceki yıllarda “Adalet ve İhsan Bağlamında Aile”, "Sadakat ve Güven Bağlamında Aile”, “Mahremiyet Bağlamında Sosyal Medya ve Aile” temaları ele alınmıştı.