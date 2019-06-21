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4 akademisyenin katili, ilk duruşmada başını duvara vurup hakaretler yağdırdı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2019 15:53 | Son Güncelleme

KATİL ZANLISININ EŞİ: BEN AZMETTİRMEDİM Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde 4 akademisyeni öldüren Volkan Bayar'ı cinayete azmettirdiği öne sürülen eski eşi Saadet Aylin Y., Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasındaki savunmasında, suçlamaları kabul etmedi.

KATİL ZANLISININ EŞİ: BEN AZMETTİRMEDİM
Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde 4 akademisyeni öldüren Volkan Bayar'ı cinayete azmettirdiği öne sürülen eski eşi Saadet Aylin Y., Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasındaki savunmasında, suçlamaları kabul etmedi. Evliliği boyunca eşinden fiziksel ve psikolojik baskı gördüğünü anlatan Saadet Aylin Y., şöyle konuştu:
"Evlendikten sonra birlikte Amerika’ya öğrenim görmeye gittik. Aradan geçen 3 ay sürede çok yanlış bir evlilik yaptığımı anladım. Psikolojik şiddet uygulayan kavgacı bir yapıya sahipti. Aynı zamanda çok kıskançtı. Sürekli birileriyle kavga ediyordu. Sorunlu bir evliğimiz vardı. Eskişehir’e geldiğimizde bana boşanma davası açtı. O açınca, ben de açtım. 3 yıl ayrı yaşadık. 15 Temmuz olayı oldu. Üniversitede birkaç kişi gözaltına alındı. Volkan, 'ben bunları şikayet edeceğim' dedi. Sonradan öğrendiğimde şikayet etmiş. Herkes bizim şikayet ettiğimizi öğrenmiş. Benim maktuller ile ilgili bir şikayetim yok. Onlarla aramda hiçbir husumetim yoktu. Volkan yüzünden ben de dışlandım. Ben hiçbir şekilde 'git öldür, zarar ver' demedim. Ölen kişileri çok tanımıyorum. Neden adam öldüreyim? Olay günü birlikte fakülte bahçesindeydik. İkimize de soruşturmaların bulunduğu zarf gelmişti. Volkan bana gelen zarfı açtı ve 'böyle soruşturma olmaz' diye yanımdan koşarak ayrıldı. Aracına gidip silahını almış. Ben aracına gittiğini görmedim. Gerginlik yapacak diye arkasından fakülte binasına girdim. 3'üncü katta bulunan Yasir Armağan’ın odasına girdim. İlk girişimde bir şey görmedim. İkinci girişimde Yasir masasının altında kanlar içinde yatıyordu. Bağırmaya başladım. Ne yaptığımı bilmiyordum. Şoka girmiştim. Odadan çıktığımda salonda hareketlilik ve koşuşturmalar vardı. Volkan ile telefon görüşmelerim oldu, ne konuştuğumu bilmiyorum. Dışarı çıktımda polis ekiplerini gördüm. Volkan’ı yine görememiştim. Volkan’ın numarasını telefonuma Zeynep ismiyle kaydettim. Ailem görmesin diye böyle kaydetmiştim. Polis aracına binince Zeynep ismini Volkan olarak değiştirmeye çalışırken, mesajlar silinmiş. Bilerek silmiş değilim. Ben kesinlikle Volkan’ı azmettirmedim."
Mahkeme heyeti, sanık savunmalarının ardından tanıkların dinlenmesine geçti.

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