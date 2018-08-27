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4 akrabasını 2 dönümlük araziden pay isteyip, alamadığı için öldürmüş

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2018 13:15 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde, dün akşam 4 kişinin öldüğü silahlı kavganın, 2 dönümlük arazi yüzünden çıktığı belirtildi.

4 akrabasını 2 dönümlük araziden pay isteyip, alamadığı için öldürmüş

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde, dün akşam 4 kişinin öldüğü silahlı kavganın, 2 dönümlük arazi yüzünden çıktığı belirtildi. Kendisine araziden pay verilmediği gerekçesiyle tartıştığı 2 amcasını, halasını ve yengesini öldürüp, kayıplara karışan Ramazan Şahin'in yakalanması için jandarma, özel ekip kurdu.
Gaziantep'te oturduğu belirlenen Ramazan Şahin, telefonla aradığı amcası Şeyho Şahin'den, iddiaya göre, Bozova'nın Kızlar Mahallesi'nde dedesinden kalan 2 dönümlük arazi için pay istedi. Amcasının olumsuz yanıt vermesi üzerine dün akşam Bozova'ya giden Ramazan Şahin, yakınlarıyla tartıştı. Şahin, tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine yanındaki tabancayla yakınlarına peş peşe ateş açtı. Kurşunlara hedef olan Ramazan Şahin'in amcaları Şeyho ile Şeyhmüslüm (62), halası Narin Şahin (25) ve yengesi Emine Şahin (60) yaşamını yitirdi. 4 kişinin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'ndan dün gece alınarak, toprağa verildi.
YAKALANMASI İÇİN ÖZEL EKİP
Mahallede 4 akrabasını öldürüp, kayıplara karışan Ramazan Şahin'in yakalanması için jandarma bünyesinde 8 kişilik özel ekip kuruldu. Özel ekip, kent merkezi ile ilçe girişindeki MOBESE ve güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı.

FOTOĞRAFLI

4 akrabasını 2 dönümlük araziden pay isteyip, alamadığı için öldürmüş4 akrabasını 2 dönümlük araziden pay isteyip, alamadığı için öldürmüş4 akrabasını 2 dönümlük araziden pay isteyip, alamadığı için öldürmüş4 akrabasını 2 dönümlük araziden pay isteyip, alamadığı için öldürmüş

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