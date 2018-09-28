4 ana kameralı telefon geliyor

Bir akıllı telefon en fazla kaç ana kameraya sahip olabilir? Aslına bakılırsa bir kaç sene öncesine kadar kimse akıllı telefonlarda çift kamera bulunmasına bile aşina değildi. Fakat herşey çok hızlı değişti. iPhone 7 Plus’ta kullanılan çift ana kamera modülü kullanıcılardan olumlu tepkiler alında, diğer üreticiler de bu alanda önemli yatırımlar yaptı.

Artık orta segmentteki modeller bile çift ana kamera modülüyle gelmeye başlamıştı ki Huawei sürpriz bir hamle ile P20 Pro modelinde 3 ana kamera kullandı. Bu akıllı telefonlar için yeni bir başlangıcın da habercisiydi.

Şu aralar ise 4 ana kameralı hatta 5 ana kameralı telefonlar hakkında bazı söylentiler mevcut. Bunlardan birisi de Samsung’a ait. Güney koreli teknoloji devi Galaxy A9 Star Pro 4 modeliyle, kamera alanında önemli bir adım atmaya hazırlanıyor.

Kısa süre önce Samsung, “4 kat eğlence” şeklinde bir paylaşımda bulunmuştu. Bu paylaşım 4 kameralı bir telefonu işaret ediyordu. Fakat genel kanı 2 ön, 2 arka kamera ya da 3 arka 1 ön kamera olacağı yönündeydi.