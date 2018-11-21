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4 aracın motor bölümüne giren yavru kediyi Cankur çıkardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 12:35 | Son Güncelleme

ADANA'da, girdiği 3 otomobilin motor bölümünden çıkartıldıktan sonra kırmızı ışıkta duran bir otomobilin motor kısmına giren yavru kedi, otomobil kontrollü şekilde kenara çekildikten sonra Cankur ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarılarak barınağa teslim edildi.

Nuri PİR/ADANA, (DHA)- ADANA'da, girdiği 3 otomobilin motor bölümünden çıkartıldıktan sonra kırmızı ışıkta duran bir otomobilin motor kısmına giren yavru kedi, otomobil kontrollü şekilde kenara çekildikten sonra Cankur ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarılarak barınağa teslim edildi.

Olay, Seyhan ilçesindeki Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Otomobiline binen bir kişi, kedi sesi duyunca otomobilini çalıştırmadı. Otomobilin kaputunu açan vatandaş, çevredeki esnafın da yardımıyla kediyi çıkarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Cankur ekipleri geldi. Cankur ekiplerinin müdahalesiyle yavru kedi bulunduğu yerden kaçarak park halindeki başka bir aracın motor bölümüne girdi. Cankur ekipleriyle adeta kovalamaca oynayan yavru kedi daha sonra park halindeki başka bir otomobilin motor bölümüne girdi. Müdahaleler üzerine bu otomobilden de kaçan kedi bu defa kırmızı ışıkta duran bir otomobilin motor kısmına girdi. Otomobilin sürücüsü şaşkına dönerken araç kontrollü şekilde kenara çekildi. Girdiği dördüncü arabanın motor kısmından bir saat süren çalışma sonucu çıkartılan yavru kedi, hayvan barınağına teslim edildi.

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