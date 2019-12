4 Aralık Amerikan Basınından Özetler

New York Times ise Londra’da devam eden NATO zirvesi ve Amerika-Avrupa ilişkileriyle ilgili haber ve yorumlara yer veriyor. Gazete, Avrupa siyasetinin değişen çehresinin Trump açısından da dengeleri alt üst ettiğini kaydediyor. Habere göre Fransa’nın hırslı Cumhurbaşkanı Macron, Almanya’nın topal ördek başbakanı Merkel ve İngiltere’nin Brexit yanlısı Başbakanı Johnson, Trump’ın Avrupa’yla ilişkilerinin matematiğini değiştiriyor. Örneğin Avrupa siyasetinde Merkel’in şimdilik yerini aldığı gözlenen Macron, Trump’ın karşısına Avrupa’daki bir numaralı hasmı olarak çıkıyor. Macron’un geçen ay The Economist dergisine verdiği söyleşide NATO’nun beyin ölümü yaşadığı ve stratejik yönünü kaybettiği şeklindeki yorumları, Trump ve Merkel’i öfkelendirmişti. Trump’ın en “doğal müttefiki” sayılacak İngiltere Başbakanı Boris Johnson’la ilişkilereyse özellikle İngiltere’de 12 Aralık’ta yapılacak seçimlerden önce mesafeli yaklaşmaya çalıştığı gözleniyor. Gazeteye göre Avrupa değiştikçe Trump da Avrupa siyasetine yönelik yaklaşımını yeniden ayarlaması gerektiğini görüyor. Trump, 2020 başkanlık seçimlerinin yaklaştığı ve siyasi kampanyaların kızıştığı bu ortamda NATO dahil dış siyasette elde edebileceği her türlü kazanımı hanesine yazdırmak için çabalıyor. Bir zamanlar Amerika’yı köhnemiş olarak nitelediği NATO’dan çıkarma tehdidine bulunan Trump’ın şimdi ittifakı savunması, bunun en açık göstergelerinden biri.