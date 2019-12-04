4 Aralık Ankara'da okullar tatil mi? Kar tatili olan illeri?

'4 Aralık'ta Ankara'da okullar tatil mi?' sorusu araştırılıyor. Okulların tatil olup olmadığı ile ilgili MEB ve valilik açıklamaları merak ediliyor.

4 Aralık’ta Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin büyük bölümünün yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Eskişehir ve Kütahya ile Ankara'nın güneybatı, Afyonkarahisar'ın kuzey ilçelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Okulların tatil olup olmadığı ile ilgili güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?



Ankara'da okulların tatil olduğu yönünde henüz bir açıklama yapılmadı.

HAVA DURUMU UYARILARI



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin büyük bölümünün yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında yağmur ve sağanak, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin kıyıları, Çanakkale, Balıkesir ve Manisa çevrelerinde kuvvetli yağmur, Bursa ve Bilecik'te kuvvetli karla karışık yağmur, Eskişehir ve Kütahya ile Ankara'nın güneybatı, Afyonkarahisar'ın kuzey ilçelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.



